Blessin lässt nicht locker: "Letzten Schritt machen"

Alexander Blessin lässt beim FC St. Pauli nicht locker, ehe der Klassenerhalt auch rechnerisch unter Dach und Fach ist. "Wir haben eine Serie mit guten Spielen gezeigt und wollen jetzt den letzten großen Schritt machen", sagte der Trainer der Hamburger vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz ist die Position der Kiezkicker komfortabel.

St. Pauli reicht ein Sieg gegen Stuttgart für den Ligaerhalt, wenn der 1. FC Heidenheim am Freitagabend Punkte im Abstiegskracher gegen den VfL Bochum lässt. Blessin ließ offen, inwiefern er die Partie der Konkurrenten verfolgen wird. "Mit einem Auge gucken wir darauf, das ist klar. Aber wichtig ist, was wir am Samstag machen", sagte der 51-Jährige.