Bochum: Youngster Lenz erhält Profivertrag

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat Mitteldfeldtalent Cajetan Lenz mit einem Profivertrag bis 2029 ausgestattet. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der 18-Jährige durchlief die komplette Jugendabteilung des VfL und erzielte in dieser Saison bislang drei Tore in 23 Spielen für die U19 des Vereins. Anfang des Jahres wurde er erstmalig zu einem Lehrgang der deutschen U19-Nationalmannschaft eingeladen.