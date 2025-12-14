Nach einer roten Karte gegen Jobe Bellingham konnte Borussia Dortmund die Führung beim SC Freiburg am Sonntag nicht über die Zeit bringen: Ein Höler-Traumtor sorgte für den 1:1-Endstand. Zehn Mann waren nicht genug: Jobe Bellingham hat mit seiner Notbremse dafür gesorgt, dass Borussia Dortmund den Königsklassen-Frust mit in die Bundesliga geschleppt hat. Somit geht man nur als Bayern-Jäger Nummer zwei in den Weihnachtsendspurt. Der BVB kam nach langer Unterzahl nicht über ein 1:1 (1:1) beim eigentlichen Lieblingsgegner SC Freiburg hinaus. Nach sieben Siegen in Folge gegen die Breisgauer verpassten die Dortmunder den Sprung auf Platz zwei. Ein Tor liegen die Westfalen hinter RB Leipzig.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Bellingham sah zu Beginn der zweiten Halbzeit die Rote Karte (53.), als der BVB das Spiel eigentlich im Griff hatte. Das nutzte Freiburg, machte Druck und traf durch Lucas Höler, der ein Traumtor aus der Drehung erzielte (75.). Ramy Bensebaini (31.) erzielte die Führung für die Dortmunder, bei denen das enttäuschende 2:2 in der Champions League gegen FK Bodö/Glimt tagelang nachgewirkt hatte. In der Bundesliga ist die Borussia immerhin seit sieben Partien ungeschlagen und feierte dabei vier Siege.

- Anzeige -

"Reaktion" auf Bodö/Glimt bleibt beim BVB aus "Mir geht es vor allem darum, dass wir eine Reaktion auf Bodö/Glimt zeigen", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken kurz vor dem Anpfiff bei "DAZN": "Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir gewinnen. Dann ist in der Liga nur noch Bayern vor uns." Borussia Dortmund beim SC Freiburg: Noten der BVB-Stars - Kobel und Schlotterbeck stark, Bellingham fällt ab Vor 34.700 Zuschauern im ausverkauften Freiburger Stadion nahmen die Dortmunder zu Beginn das Heft in die Hand. Serhou Guirassy hatte früh per Kopf die erste gute Gelegenheit (5.). Die Überlegenheit der Gäste, bei denen Julian Brandt, Aaron Anselmino, Waldemar Anton und Marcel Sabitzer fehlten, währte allerdings nicht allzu lange. Die Freiburger kamen nach knapp zehn Minuten auch im Spiel an und stellten die BVB-Abwehr vor Probleme.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

BVB-Fans komplett bedient: "Bodenlose Vorstellung"

Dennoch war es der BVB, der in der 21. Minute der Führung ganz nahe kam. Carney Chukwuemeka traf den Pfosten. Drei Minuten später vergab Emre Can in aussichtsreicher Position. Nach rund einer halben Stunde brach Bensebaini nach einer Freistoßflanke von Yan Couto den Bann - das erste Saisontor des Algeriers. Die Gastgeber, die ohne Philipp Lienhart, Eren Dinkci und Max Rosenfelder auskommen mussten, versuchten es auch nach dem Rückstand mit schnellen Gegenstößen. Der Japaner Yuito Suzuki hatte den Ausgleich auf dem Fuß (39.), genau wie Christian Günter (45.).