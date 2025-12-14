Am 14. Spieltag der Bundesliga musste Borussia Dortmund beim SC Freiburg antreten. ran hat die Profis der Gäste benotet. Von Marcus Giebel Borussia Dortmund verpasst am 14. Bundesliga-Spieltag den neunten Dreier der Saison. Trotz Pausenführung kommen die Schwarz-Gelben beim SC Freiburg nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei entgleitet dem BVB die Partie nach dem Platzverweis gegen Jobe Bellingham, und am Ende kann das Team von Trainer Niko Kovac froh sein, einen Punkt mitzunehmen. ran liefert die Noten und die Einzelkritik zum Auftritt der Dortmunder.

Gregor Kobel Der Schweizer wird früh von Manzambi geprüft und ist auf der Höhe. Bei Günters Knaller kurz vor der Pause hat er Glück, dass die Kugel drüber geht. Kobel hat seine Aktien beim Platzverweis gegen Bellingham, weil er den Engländer unter Bedrängnis am Strafraum anspielt. In Unterzahl darf er bei Treus Volley fliegen. Zur Stelle ist der Keeper auch bei einem Suzuki-Versuch, den er mit einer Hand an die Latte lenkt. Bei Hölers 1:1 ist er aber chancenlos. ran-Note: 2

Emre Can Der Kapitän lässt sich bei Manzambis Chance austanzen. Bei einem langen Weg nach vorne kommt er völlig frei zum Abschluss, stellt Atubolu damit aber vor keine Probleme. Can agiert fortan defensiv aufmerksam, lässt aber Höler bei dessen Ausgleich zu viel Platz. Hat etwas früher Feierabend, als Kovac Süle in der Nachspielzeit bringt. ran-Note: 3



Nico Schlotterbeck Der Abwehrchef liefert seine öffnenden Pässe, streut aber auch mal einen kapitalen Fehlpass ein. Nach dem Platzverweis gegen Bellingham kommt umso mehr auf ihn zu, wobei Schlotterbeck die Defensive weitgehend überzeugend ordnet und den anlaufenden Freiburgern so das Leben schwer macht. ran-Note: 2

Ramy Bensebaini Nach einer Günter-Flanke rettet der Algerier in höchster Not vor Suzuki. Auf der anderen Seite glänzt er auf Freistoßflanke von Couto – erst legt er sich die Kugel selbst vor und trifft dann mit rechts. Spielt gerade in Unterzahl seine Routine aus, nimmt Tempo aus dem Spiel und macht auch mal Bälle fest. ran-Note: 2



Yan Couto Der Brasilianer läuft schnell heiß und holt sich nach einem unnötigen Schubser gegen Manzambi an der Bande früh Gelb ab. Er wird oft gesucht und zeigt sich flankenfreundlich. So entsteht auch das 1:0. Mit seinem Freistoß aus dem rechten Halbfeld legt Couto Bensebainis Tor auf. Kurz vor der Pause testet er Atubolu. In der zweiten Hälfte taucht er mehr und mehr ab und muss in Defensiv-Zweikämpfen leiden. Aber nicht bis zum Schlusspfiff, denn für ihn kommt in der Nachspielzeit Adeyemi rein. ran-Note: 3

Jobe Bellingham Der Engländer verrichtet seine Arbeit im Zentrum in der ersten Hälfte weitgehend unaufgeregt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kommt sein Schuss zu zentral auf das Freiburger Tor. Weil Bellingham einen Pass von Kobel falsch einschätzt und dann Treu als letzter Mann abräumt, muss er mit der Roten Karte zeitig in die Kabine. Damit erweist er seinem Team natürlich einen Bärendienst. ran-Note: 5

Felix Nmecha Der Ex-Wolfsburger erwischt einen guten Nachmittag, kurbelt das Spiel mit guten Ideen an und findet auch unter Druck den besser postierten Mitspieler. Auch ein Kabinettstückchen auf Couto darf nicht fehlen. Seine Defensivarbeit, die in Unterzahl gefragt ist, gefällt ebenfalls. ran-Note: 2

Julian Ryerson Diesmal ist der emsige Norweger links unterwegs. Bemüht, aber glücklos. Bei einem Freiburger Konter nach einem BVB-Freistoß fängt er den Steilpass auf Suzuki ab – der wäre allein durch gewesen. Kassiert für ein Foul gegen den agilen Japaner die Gelbe Karte. ran-Note: 2

Carney Chukwuemeka Der Engländer hat einige gute Szenen. So bereitet er sich seine Chance, die mit dem Pfostentreffer aus spitzem Winkel endet, selbst vor. Zudem legt er Can bei dessen Chance perfekt auf. Allerdings schaltet er nach verlorenen Bällen zuweilen schnell ab. Im zweiten Durchgang muss er vor allem nach hinten arbeiten, nach knapp 80 Minuten wird Chukwuemeka ausgewechselt. ran-Note: 3

Fabio Silva Als zweiter zentraler Stürmer aufgeboten, wirbelt der Portugiese viel um Guirassy herum. Allerdings wird er eng gedeckt. Silva holt den Freistoß heraus, der zum 1:0 führt. Ein mehr als ordentlicher Auftritt, doch ihm wird dann die Rote Karte gegen Bellingham zum Verhängnis. So muss der ehemalige England-Legionär früh Platz machen für den defensiver agierenden Groß. ran-Note: 2

Serhou Guirassy Der in dieser Saison oft glücklose Torjäger kommt nach fünf Minuten zum ersten gefährlichen Kopfball. Gut zehn Minuten später ist der Guineer völlig frei, aber sein Kopfball geht mit Rücklage deutlich vorbei. Bei Günters Chance nach einer Ecke zögert er zu lange, so dass Freiburgs Kapitän frei abzieht. Im zweiten Durchgang missglückt sein Fallrückzieher nach Couto-Hereingabe. Hat nach knapp 80 Minuten Feierabend. ran-Note: 4

Pascal Groß Kommt nach dem Platzverweis gegen Bellingham anstelle von Silva, um die Defensive zu stärken. Somit ist er auch fast ausschließlich mit Arbeit gegen den Ball beschäftigt. Bei einer Eroberung der Kugel zieht er die Gelbe Karte gegen Eggestein. ran-Note: 3

Maximilian Beier Ersetzt in der Schlussphase Guirassy und soll für Entlastung sorgen. Das gelingt aber so gut wie gar nicht. ran-Note: Ohne Bewertung

Daniel Svensson Der Schwede kommt nach knapp 80 Minuten für Chukwuemeka in die Partie. ran-Note: Ohne Bewertung

Karim Adeyemi Kommt in der Nachspielzeit für Couto. ran-Note: Ohne Bewertung