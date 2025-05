Einen fünften Platz in der Champions League gibt es für die Bundesliga in diesem Jahr nicht, nur die Top-4 der Bundesliga buchen ihr Ticket. So sieht die Ausgangslage aus:

Wie erreicht der BVB die Champions League?

Durch den erneuten Patzer von Eintracht Frankfurt am 33. Spieltag gegen den FC St. Pauli (2:2) kann sich der BVB aus eigener Kraft für die Champions League qualifizieren, da der SC Freiburg und die Eintracht direkt aufeinandertreffen.

Gewinnt der BVB mit drei Toren Unterschied gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Kiel, ist Platz vier sicher - egal, was in Freiburg passiert. Sollte der Sport-Club gewinnen, würde in dem Fall der BVB aufgrund der besseren Tordifferenz an Frankfurt vorbeiziehen.