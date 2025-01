In einer packenden Partie hat Meister Bayer Leverkusen mit 3:2 (3:1) in Dortmund gewonnen. ran zeigt die Noten zum Spiel in der Einzelkritik. Von Martin Volkmar und Christoph Gailer Meister Bayer Leverkusen präsentierte sich am Freitagabend bei Borussia Dortmund vor allem in der ersten Halbzeit eiskalt und siegte letztlich durchaus verdient mit 3:2 (3:1). Mit seinem frühen Doppelpack wurde Patrik Schick zum Matchwinner für die Rheinländer, die damit ihre erneuten Ambitionen auf den Meistertitel untermauerten. Beim BVB, der vor allem in der Abwehr aufgrund zahlreicher Ausfälle improvisieren musste, enttäuschte trotz der Aufholjagd einmal mehr Millionen-Neuzugang Yan Couto. ran zeigt die Noten zum Spiel in der Einzelkritik.

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle

Anzeige

Anzeige

Gregor Kobel (Borussia Dortmund) Dortmunds Keeper erlebt einen unglücklichen Abend, schon nach wenigen Sekunden schlägt es hinter Gregor Kobel erstmals ein. Dabei hat der Schweizer ebenso wenig Schuld wie an den folgenden Gegentreffern. Seinen ersten Ball des Abends kann er erst kurz vor der Pause bei einem Frimpong-Abschluss parieren. Nach gut einer Stunde verhindert Kobel zudem einen weiteren Schick-Treffer. ran-Note: 4

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Yan Couto (Borussia Dortmund) Einmal mehr bleibt der Neuzugang von Manchester City den Nachweis, gehobenen Bundesliga-Ansprüchen zu genügen, schuldig. Vor allem defensiv offenbart Yan Couto gegen Leverkusen enorme Schwächen. Vor dem ersten Gegentor klärt er unzureichend, beim zweiten Gegentor lässt er seinen Gegner im Rücken einfach weglaufen. Diese Fehler in Schlüsselsituationen kann er auch nicht durch anschließend einige gute Offensivaktionen kompensieren. ran-Note: 5

Julian Ryerson (Borussia Dortmund) Der Außenverteidiger muss aufgrund der Dortmunder Ausfälle gegen Bayer auf ungewohnter Position im Abwehrzentrum ran. Julian Ryerson schafft es dort nicht wirklich, seinen jungen Nebenleuten als Abwehrchef Sicherheit zu geben. Zudem unterlaufen dem Norweger auch selbst Fehler. Vor dem dritten Gegentor verliert er etwa seinen Gegenspieler Schick aus den Augen, der eiskalt verwandelt. ran-Note: 4

Anzeige

Yannik Lührs (Borussia Dortmund) Aufgrund der Ausfälle von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck kommt der 21-Jährige zu seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga. Der gebürtige Hannoveraner zeigt sich ob der Kulisse von über 80.000 Fans im Signal Iduna Park unbeeindruckt, macht einen insgesamt soliden Job. ran-Note: 3

Anzeige

Almugera Kabar (Borussia Dortmund) Wie Lührs, so kommt auch Almugera Kabar gegen den Meister am Freitagabend zu seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga für die Borussia. Der 18-Jährige hat es als Linksverteidiger oft mit Leverkusen-Star Frimpong zu tun, sieht dabei nicht immer gut aus. So zögert er vor dem dritten Gegentor, Frimpong kann flanken und Schick trifft. Auch nach vorne ist von Kabar nicht sonderlich viel zu sehen. ran-Note: 4

Anzeige

Wirtz-Wechsel? Simon Rolfes gibt Update

Anzeige

Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Dortmunds Sechser hat einen schwierigen Abend gegen die Werkself. Ihm gelingt es nur selten, vor der Abwehr für Stabilität zu sorgen oder gar den Spielaufbau voranzutreiben. Auch offensiv kann sich Felix Nmecha nur ganz selten mit einschalten. Bezeichnend dafür ist nach etwa einer halben Stunde ein fast von Verzweiflungsschuss aus großer Distanz, der auch noch meterweit am Tor vorbeigeht. ran-Note: 4

Anzeige

Maximilian Beier (Borussia Dortmund) Der Neuzugang aus Hoffenheim hat gegen Leverkusen einen recht schweren Stand. Im ersten Durchgang ist er ohne Abschluss auf das Tor, auch nach Seitenwechsel muss er vor allem gegen den Ball arbeiten. Erst in der 70. Minute hat Maximilian Beier dann wieder einen Abschluss, trifft dabei aber aus etwa 20 Metern den Kasten erst gar nicht. ran-Note: 4

Julian Brandt (Borussia Dortmund) Dortmunds Kapitän in Abwesenheit von Emre Can ist zwar im Passspiel gewohnt sicher, aber auch ihm gelingt am und im Strafraum eher wenig. Auch seinen wenigen Abschlüssen fehlt die entscheidende Präzision. ran-Note: 4

Anzeige

Anzeige

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) Bei seinem ersten Startelf-Einsatz in der Bundesliga seit September 2024 kann der antrittsstarke Münchner durchaus Eigenwerbung betreiben. Er legt nicht zuletzt ein sehr bemühtes Verhalten gegen den Ball an den Tag, für das er auch immer wieder Sonderapplaus erhält. Zudem hat der Linksfuß auch zwei gute Torabschlüsse aus der Distanz, bei denen Karim Adeyemi jeweils an Hradecky scheitert. Nach gut einer Stunde wird der Flügelflitzer ausgewechselt und durch Duranville ersetzt. ran-Note: 3

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) In den ersten rund 30 Minuten läuft das Spiel ziemlich an Dortmunds Mittelstürmer vorbei. Allerdings hat er dann aus dem Nichts eine richtig gute Chance, bei der er mit abgefälschtem Schuss an Hradecky scheitert. Danach taucht Serhou Guirassy wieder ziemlich ab, bekommt kaum noch Bälle im letzten Drittel. Allerdings verwandelt er eine Viertelstunde vor dem Ende einen Foulelfmeter zum 2:3 souverän. ran-Note: 3

Anzeige

Jamie Gittens (Borussia Dortmund) Der Linksaußen des BVB sorgt nach dem Fehlstart gegen Leverkusen mit seinem Anschlusstor in der zwölften Minute zwischenzeitlich wieder für Hoffnung bei den Gastgebern. Diesen Treffer erzielt Jamie Gittens sehr überlegt per Lupfer über Hradecky hinweg, was seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor untermauert. Nach diesem Geniestreich zum zwischenzeitlichen 1:2 ist vom Engländer aber nicht mehr ganz so viel zu sehen. ran-Note: 3

Anzeige

Ricken über BVB-Grippewelle: "Wie zu Coronazeiten"

Julien Duranville (Borussia Dortmund) Er kommt in der 63. Minute für Adeyemi ins Spiel. Holt gut eine Viertelstunde vor dem Ende einen Elfmeter gegen Tapsoba heraus. ran-Note: 2

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) Der Mittelfeldspieler kommt in der 78. Minute für Kabar ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung

Donyell Malen (Borussia Dortmund) Für den Niederländer geht es in der 78. Minute für Gittens auf den Platz. ran-Note: ohne Bewertung

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) Der US-Amerikaner kommt in der 78. Minute für Beier in die Partie. ran-Note: ohne Bewertung

Cole Campbell (Borussia Dortmund) Er darf ab der 89. Minute ran und ersetzt Ryerson. ran-Note: ohne Bewertung

1. FC Köln, Hamburger SV und Co.: Die TV-Geldtabelle der 2. Bundesliga 1 / 19 © imago So hoch sind die TV-Einnahmen der 2. Liga-Klubs

TV-Gelder sind im deutschen Profifußball ein großes Thema. ran zeigt, wie viel Geld die Klubs in der 2. Liga in dieser Saison einnehmen.

Quelle: kicker © imago Platz 18: SSV Ulm

7,3 Mio. Euro (+6,1 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison in der 3. Liga) © imago Platz 17: SC Preußen Münster

7,32 Mio. Euro (+6,12 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison in der 3. Liga) © imago Platz 16: SV Elversberg

8,38 Mio. Euro (+0,44 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 15: Eintracht Braunschweig

8,61 Mio. Euro (+0,15 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 14: Jahn Regensburg

8,72 Mio. Euro (+7,02 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison in der 3. Liga) © imago Platz 13: 1. FC Magdeburg

9,31 Mio. Euro (+0,64 Mio. im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 12: 1. FC Kaiserslautern

9,78 Mio. Euro (+0,32 Mio. im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 11: Hannover 96

12,29 Mio. Euro (-0,56 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 10: Karlsruher SC

12,4 Mio. Euro (+0,59 Mio. im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 9: 1. FC Nürnberg

12,83 Mio. Euro (+1,07 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 8: SC Paderborn

13,6 Mio. Euro (-0,99 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 7: SpVgg Greuther Fürth

14,7 Mio. Euro (-1,87 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 6: Fortuna Düsseldorf

15,11 Mio. Euro (-2,29 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 5: Hamburger SV

17,05 Mio. Euro (-1,64 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 4: SV Darmstadt 98

18,37 Mio. Euro (-11,84 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison in der Bundesliga) © imago Platz 3: FC Schalke 04

19,18 Mio. Euro (-1,72 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 2: Hertha BSC

21,61 Mio. Euro (-3,5 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison) © imago Platz 1: 1. FC Köln

26,45 Mio. Euro (-26,24 Mio. Euro im Vergleich zur Vorsaison in der Bundesliga)

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen) Sieht beim 1:2 durch Gittens (12.) etwas unglücklich aus, weil er etwas langsam aus dem Tor kommt. Lenkt dafür glänzend Guirassys abgefälschten Schuss noch über die Latte (28.) und rettet auch bei Adeyemis Distanzkracher (42.). Auch in der zweiten Halbzeit sicher beim Schuss von Adeyemi (54.), bei Guirassys Strafstoß zum 2:3 chancenlos. Unsicherheit in der Nachspielzeit, die aber folgenlos bleibt. ran-Note: 3

Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) Fast noch stärker als Nebenmann Tah, weil er nicht nur defensiv überzeugt, sondern auch immer wieder Gegenstöße einleitet wie bei den ersten beiden Toren. Bringt sich allerdings durch sein unnötiges Foul gegen Duranville, das Guirassys Elfmetertreffer zum 2:3 zur Folge hat (79.), um die Bestnote. ran-Note: 2

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) Erneut eine bärenstarke Vorstellung des Abwehrchefs, der jeden wichtigen Zweikampf für sich entscheidet. Nur in der Schlussphase, als der BVB alles nach vorne wirft, nicht mehr ganz so souverän wie zuvor. ran-Note: 1

Piero Hincapie (Bayer Leverkusen) Der Kolumbianer rückt nach links und hat dort alles im Griff. Aggressiv und zweikampfstark, bereitet zudem mit schöner Flanke das 2:0 vor. ran-Note: 2

Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen) Xabi Alonso entscheidet sich für drei nominelle Innenverteidiger in der Abwehrkette, sodass der gelernte Rechtsverteidiger auf seiner Lieblingsposition gegen Gittens ran muss und seine Sache ordentlich macht. Beim 1:2 allerdings nicht bei seinem Gegenspieler. ran-Note: 3

Internationale Transfergerüchte: ManUtd-Star Marcus Rashford nach Mailand? 1 / 16 © 2024 Getty Images Marcus Rashford (Manchester United)

Nachdem zuletzt über angebliches Interesse von Borussia Dortmund an Marcus Rashford berichtet wurde, könnte der Engländer nun aber wohl in Italien statt im Signal-Iduna-Park landen. Laut "The Athletic" sollen die Berater des Stars von Manchester United zuletzt Gespräche mit den Verantwortlichen des interessierten AC Mailand geführt haben. Eine ... © 2024 Getty Images Marcus Rashford (Manchester United)

... mögliche Leihe des 27-Jährigen steht demnach im Raum. Allerdings müsse ManUtd für einen Abschluss des Transfers wohl weiterhin einen größeren Teil des Rashford-Gehalts übernehmen, wie es im Bericht heißt. Bei den "Red Devils" war Rashford zuletzt unter dem neuen Trainer Ruben Amorim außen vor. Rashfords Vertrag in Manchester läuft noch bis 2028. © IMAGO/NurPhoto Ronald Araujo (FC Barcelona)

Nach seiner Genesung und dem kürzlichen Pflichtspiel-Debüt unter Hansi Flick könnte Ronald Araujo den FC Barcelona demnächst verlassen. Laut einem Bericht der italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport" soll sich der uruguayische Innenverteidiger mit Juventus Turin auf einen Wechsel geeinigt haben. Sein ... © IMAGO/Shutterstock Ronald Araujo (FC Barcelona)

... Vertrag in Barcelona läuft noch bis zum Sommer 2026. Zuletzt fehlte der den Katalanen seit Juli 2024 wegen einer Oberschenkelverletzung. In der Vergangenheit war der 25-Jährige wohl auch beim FC Bayern München ein Thema, nun zieht es den Nationalspieler aber möglicherweise nach Italien. © 2024 Getty Images Niclas Füllkrug (West Ham United)

Ein möglicher Transfer von Niclas Füllkrug zu Juventus Turin wird offenbar wahrscheinlicher. Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio denkt die "Alte Dame" intensiv über ein Leihgeschäft nach. Allerdings sei Joshua Zirkzee von Manchester United die Wunschlösung, auch Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain stehe bei Juve auf dem Zettel ... © 2024 Getty Images Niclas Füllkrug (West Ham United)

Füllkrug kam seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu West Ham United im vergangenen Sommer noch überhaupt nicht auf die Beine und spielt kaum eine Rolle. Ändert sich an seiner Situation nichts, läuft der 31-Jährige Gefahr, dauerhaft seinen Platz in der Nationalmannschaft zu verlieren. Schon im Dezember soll Füllkrugs Berateragentur ROOF bei Juventus vorstellig geworden sein und den Stürmer angeboten haben. © 2025 Getty Images Dani Olmo (FC Barcelona)

Die AC Mailand bietet dem FC Barcelona und Dani Olmo im Registrierungs-Debakel offenbar einen fast schon selbstlosen Ausweg an. Laut "Corriere della Sera" ist Milan bereit, den 26-Jährigen für nur sechs Monate zu verpflichten, damit er im Sommer ablösefrei zu seinem Herzensklub zurückkehren könnte. Das Angebot gelte für den Fall, dass Barcelona den Kampf um die Spielerlaubnis vor Gericht verlieren sollte. © NurPhoto Federico Chiesa (FC Liverpool)

Zumindest aus sportlicher Sicht war der Wechsel Federico Chiesas von Juventus Turin zum FC Liverpool bislang ein Flop. Das Online-Portal "Foot Mercato" berichtet daher, dass der italienische Offensiv-Spieler zurück in die Serie A wechseln könnte. Demnach soll die SSC Neapel Interesse an einer Leihe des 27-Jährigen haben. © News Images Kyle Walker (Manchester City)

ManCity befindet sich in einer Formkrise - verlässt jetzt auch der Kapitän das sinkende Schiff? Wie aus einem Bericht des Portals "CaughtOffside" hervorgeht, sollen drei Klubs aus Saudi-Arabien den englischen Rechtsverteidiger auf dem Zettel haben. Demnach handelt es sich um Al-Ahli, Al-Ittihad und Al-Nassr. Laut Bericht fordert City bis zu 25 Millionen Euro. Unter Thomas Tuchel wäre der Engländer einst beinahe beim FC Bayern gelandet - bevor er sich doch für eine City-Verlängerung entschied. © News Images Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Rolle rückwärts bei Trent. Eigentlich soll der 26-Jährige seinem Herzensklub mitgeteilt haben, dass er sich für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden habe. Jetzt berichtet die "Times" aber, die Reds hätten Real eine königliche Absage erteilt. Einen Wechsel im Winter werde es demnach nicht geben. Vielleicht auch überhaupt keinen, denn die Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages sind angeblich noch in vollem Gange. © 2024 Getty Images Mohamed Salah (FC Liverpool)

Mohamed Salah steht beim FC Liverpool offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Wie der "Daily Mirror" berichtet, haben sich Verein und Spieler auf einen neuen Zweijahresvertrag geeinigt. Demnach bliebe der Ägypter der Topverdiener bei den Reds (25 Mio. Euro pro Jahr). Zuvor soll das Salah-Lager auf einen Dreijahresvertrag gepokert haben. Nun also die Kehrtwende im Tauziehen um den Superstar. © 2024 Getty Images Joshua Zirkzee (Manchester United)

Um den Kader im Januar 2025 zu verstärken, denkt Juventus Turin wohl an den früheren Münchner Joshua Zirkzee. Laut "Gazzetta dello Sport" würde die "Alte Dame" den niederländischen Angreifer wohl gerne von Manchester United ausleihen, wo Zirkzee bislang nicht vollends überzeugen konnte. In Italien ist Zirkzee kein Unbekannter, ... © 2024 Getty Images Joshua Zirkzee (Manchester United)

... er spielte bis zum Sommer 2024 für den FC Bologna, wo er schon erfolgreich mit dem aktuellen Juve-Coach Thiago Motta zusammenarbeitete und seinen internationalen Durchbruch schaffte. Danach wechselte er für über 40 Millionen Euro Ablöse von Bologna zu den "Red Devils". Dort brachte er es bislang auf drei Treffer bei 13 Premier-League-Einsätzen. © 2024 Getty Images Frenkie de Jong (FC Barcelona)

Der FC Barcelona zieht laut einem Bericht von "Mundo Deportivo" die Reißleine im Vertragspoker mit Frenkie de Jong. Demnach sollen die Katalanen das Vertragsangebot an den Niederländer zurückgezogen haben. Demnach versuchte Barca seit Monaten, den bis zum Sommer 2026 laufenden Kontrakt mit de Jong zu verlängern – ohne Erfolg. Daher schwenken die Katalanen nun wohl um. Statt ... © 2024 Getty Images Frenkie de Jong (FC Barcelona)

... den Mittelfeldspieler langfristig zu binden, steht nun wohl ein Verkauf im Sommer 2025 auf der Agenda. Allerdings sollen sich die Barca-Bosse auch hier ein Hintertürchen offenlassen. Sollte der kürzlich von einer Knöchelverletzung zurückgekehrte de Jong im Saisonverlauf zu alter Stärke finden, könnten die Katalanen ihm ein neues Vertragsangebot vorlegen, heißt es im Bericht. © IMAGO/Sergio Ros Frenkie de Jong (FC Barcelona)

Sollte de Jong im Sommer auf den Markt kommen, dürften einige Top-Klubs an einer Verpflichtung interessiert sein. Auch der FC Bayern soll die Situation um de Jong bei Barca beobachten. Sollte der Vertragspoker mit Joshua Kimmich kein gutes Ende nehmen und dieser ablösefrei im Sommer gehen, könnten die Bayern bei de Jong als neuen Strippenzieher durchaus ernst machen.

Robert Andrich (Bayer Leverkusen) Leitet mit einer Grätsche unglücklich das 1:2 ein, zeigt aber ansonsten defensiv, läuferisch und kämpferisch eine über weite Strecken überzeugende Vorstellung. Zudem per Kopf mit der Vorlage zum 1:0. ran-Note: 2

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) Der Schweizer überwindet rechtzeitig seine Sprunggelenkprobleme und agiert von Beginn an auf Toplevel. Wirft sich in die Bälle, verdichtet die Räume und organisiert das Spiel, vor allem gegen den Ball. ran-Note: 2

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) Lange Zeit ein spielstarker Auftritt des Spaniers, der mit seiner Ballsicherheit immer wieder für Gefahr sorgt. Leitet so auch mit seiner Vorarbeit auf Frimpong das 3:1 ein. Allerdings ebenfalls in der zweiten Halbzeit schwächer. ran-Note: 3

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) Der Niederländer marschiert vor allem in der ersten Stunde auf rechts und ist nur selten vom BVB aufzuhalten. Herausragende Flanke auf Schick zum 3:1, aber auch ein paar Mal beim Abschluss zu eigensinnig. Nach der Pause muss Schick nach dessen Vorarbeit auch das 4:1 machen. Sorgt ansonsten aber nicht mehr für so viel Entlastung. ran-Note: 3

Nathan Tella (Bayer Leverkusen) Der Nigerianer steht überraschend für Wirtz in der Startelf und rechtfertigt seine Nominierung bereits nach 26 Sekunden mit dem Führungstreffer. Zweitfrühestes Saison-Tor, nur Bayerns Musiala war gegen Kiel schneller. Danach nicht mehr so zwingend, aber mit großem Laufpensum. Nach 74 Minuten gegen Terrier ausgewechselt. ran-Note: 2

Patrik Schick (Bayer Leverkusen) Der Tscheche knüpft nahtlos an seinen Torhunger vor der Weihnachtspause an und steht beim 2:0 (8.) und 3:1 (19.) zweimal da, wo man als Stürmer stehen muss. Die Saisontreffer 10 und 11 für Schick, der nach der Pause sogar freistehend den Dreierpack vergibt (61.). Macht kurz darauf Platz für Wirtz. ran-Note: 1

Zuschauertabelle 2024 im deutschen Fußball: Acht Zweitligisten unter den Top 20 1 / 21 © NurPhoto Zuschauertabelle 2024: Diese Klubs lockten die meisten Fans in die Stadien

Der deutsche Fußball boomt weiterhin, Woche für Woche pilgern zehntausende Fans in die Stadien der Republik. Welche Klubs durften im Kalenderjahr 2024 im Schnitt die meisten Fans in ihren Arenen begrüßen? ran zeigt die Zuschauertabelle - in der auch viele Zweitligisten vorkommen. (Quelle: transfermarkt.de; Hinweis: Nur Ligaspiele berücksichtigt) © MIS 20. Platz: FC St. Pauli - Schnitt: 29.430

- Stadion: Millerntor-Stadion

- Kapazität: 29.546 © MIS 19. Platz: FC Augsburg - Schnitt: 29.953

- Stadion: WWK Arena

- Kapazität: 30.660 © Vitalii Kliuiev 18. Platz: Bayer Leverkusen - Schnitt: 29.977

- Stadion: BayArena

- Kapazität: 30.210 © 2024 Getty Images 17. Platz: 1. FSV Mainz 05 - Schnitt: 31.068

- Stadion: MEWA Arena

- Kapazität: 33.305 © Zink 16. Platz: 1. FC Nürnberg - Schnitt: 33.571

- Stadion: Max-Morlock-Stadion

- Kapazität: 50.000 © Fotostand 15. Platz: SC Freiburg - Schnitt: 34.112

- Stadion: Europa-Park Stadion

- Kapazität: 34.700 © Noah Wedel 14. Platz: Hannover 96 - Schnitt: 39.061

- Stadion: Heinz-von-Heiden-Arena

- Kapazität: 49.000 © 2024 Getty Images 13. Platz: SV Werder Bremen - Schnitt: 41.964

- Stadion: Weserstadion

- Kapazität: 42.100 © 2024 Getty Images 12. Platz: Fortuna Düsseldorf - Schnitt: 42.320

- Stadion: Merkur Spiel-Arena

- Kapazität: 54.600 © 2024 Getty Images 11. Platz: RB Leipzig - Schnitt: 45.269

- Stadion: Red Bull Arena

- Kapazität: 47.000 © Thomas Frey 10. Platz: 1. FC Kaiserslautern - Schnitt: 45.628

- Stadion: Fritz-Walter-Stadion

- Kapazität: 49.350 © Mika Volkmann 9. Platz: 1. FC Köln - Schnitt: 49.921

- Stadion: Rheinenergiestadion

- Kapazität: 50.000 © 2024 Getty Images 8. Platz: Borussia Mönchengladbach - Schnitt: 52.465

- Stadion: Borussia-Park

- Kapazität: 54.042 © Metodi Popow 7. Platz: Hertha BSC - Schnitt: 52.706

- Stadion: Olympiastadion

- Kapazität: 74.667 © 2024 Getty Images 6. Platz: Hamburger SV - Schnitt: 55.871

- Stadion: Volksparkstadion

- Kapazität: 57.000 © 2024 Getty Images 5. Platz: Eintracht Frankfurt - Schnitt: 57.581

- Stadion: Deutsche Bank Park

- Kapazität: 58.000 © Michael Weber 4. Platz: VfB Stuttgart - Schnitt: 57.935

- Stadion: MHPArena

- Kapazität: 60.449 © 2024 Getty Images 3. Platz: FC Schalke 04 - Schnitt: 61.438

- Stadion: Veltins-Arena

- Kapazität: 62.271 © Picture Point LE 2. Platz: FC Bayern München - Schnitt: 75.000

- Stadion: Allianz Arena

- Kapazität: 75.000 © osnapix 1. Platz: Borussia Dortmund - Schnitt: 81.365

- Stadion: Signal Iduna Park

- Kapazität: 81.365

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Der Nationalspieler muss die Partie zu Beginn von der Bank aus verfolgen, offenbar handelt es sich bei der unerwarteten Entscheidung von Xabi Alonso um eine disziplinarische Maßnahme. Erst nach 63 Minuten kommt er für Schick ins Spiel. Findet aber in der halben Stunde keine Bindung und hat keine nennenswerte Szene. ran-Note: 4

Martin Terrier (Bayer Leverkusen) Der Franzose wird nach 74 Minuten von Alonso für Tella gebracht und positioniert sich im Mittelfeld. Hilft mit, den Erfolg zu sichern. ran-Note: ohne Bewertung

Arthur (Bayer Leverkusen) Wird nach 89 Minuten für Frimpong eingewechselt und agiert angesichts des Spielstands defensiver. ran-Note: ohne Bewertung