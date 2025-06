Dieses könne sich dem Bericht nach durch leistungsbezogene Boni zwar auf bis zu 1,75 Millionen Euro steigern, ist aber dennoch weit unter seinem bisherigen BVB-Gehalt. In Dortmund soll Moukoko ein kolportiertes Jahresgehalt von 8,5 Millionen Euro kassiert haben, nachdem er Anfang 2023 einen Kontrakt bis zum Sommer 2026 unterzeichnet hatte.

Für den sportlichen Neustart in Kopenhagen soll Moukoko enorme finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Laut der dänischen Zeitung "Bold" kassiert das Talent beim FC Kopenhagen "nur" ein Grundgehalt von knapp einer Million Euro.

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze

Anschließend konnte sich Moukoko aber sportlich in Dortmund nicht entscheidend durchsetzen und versuchte sich daher zuletzt auf Leihbasis in Nizza. Dieses Leihgeschäft wurde für Moukoko zum sportlichen Flop, in Frankreich kam der gebürtige Kameruner nur zu elf Ligue-1-Einsätzen (199 Minuten, zwei Tore, zwei Vorlagen).

Für den nun wohl anstehenden Verkauf Moukokos nach Kopenhagen erhält die Borussia laut "Sky" fünf Millionen Euro Ablöse. Zudem sollen zwischen den Vereinen Bonuszahlungen von bis zu zwei Millionen Euro vereinbart worden sein.