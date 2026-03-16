Bundesliga
Borussia Mönchengladbach verkündet Abgang von Rocco Reitz für Rekordablöse
- Aktualisiert: 16.03.2026
- 11:42 Uhr
- ran.de
Eigengewächs Rocco Reitz verlässt Borussia Mönchengladbach im Sommer und schließt sich RB Leipzig an. Die Gladbacher erhalten dafür nach eigenen Angaben eine Rekordablöse.
Borussia Mönchengladbachs Eigengewächs Rocco Reitz wechselt im Sommer zum Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig.
Das gaben die "Fohlen" am Montag offiziell bekannt. Der Verkauf des 23-Jährigen bringt den Gladbachern nach eigener Aussage eine Rekordablöse ein.
"Die Ablösesumme, die wir für Rocco erhalten werden, ist die höchste, die Borussia je für einen selbst ausgebildeten Spieler generieren konnte. Der frühe Zeitpunkt der Einigung hilft uns sehr bei unseren Planungen", erklärte Sportchef Rouven Schröder.
Laut "Bild" kassiert die Borussia fix 18 Millionen Euro. Demnach sind durch leicht erreichbare Bonuszahlungen insgesamt 21 Millionen Euro an Ablöse wohl sehr wahrscheinlich, maximal sollen 23 Millionen Euro möglich sein.
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Rocco Reitz verlässt Gladbach: Entscheidung "alles andere als leichtgefallen"
Reitz erklärte, er wolle "ab Sommer einen neuen Abschnitt in meiner Karriere" beginnen. Dabei sei ihm klar, dass der Wechsel nach Leipzig nicht nur für positive Reaktionen sorgen werde. "Natürlich kann ich verstehen, dass der eine oder andere meinen Entschluss, den Verein zu verlassen, nicht nachvollziehen kann. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen", sagte er.
Reitz kam bereits als Siebenjähriger zur Borussia und durchlief seither alle Nachwuchsmannschaften des Vereins. In den vergangenen Jahren war er unumstrittener Leistungsträger, entsprechend wird sein Abschied ein Loch in den Kader reißen. Sein Vertrag lief noch bis 2028.
"Ich kann versprechen, dass ich mich in jedem verbleibenden Spiel mit allem, was ich habe, zerreißen werde - vor allem im Derby jetzt am Wochenende", sagte Reitz. Am Samstag gastieren die "Fohlen" beim 1. FC Köln (ab 15:30 Uhr im Liveticker).
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