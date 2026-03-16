Eigengewächs Rocco Reitz verlässt Borussia Mönchengladbach im Sommer und schließt sich RB Leipzig an. Die Gladbacher erhalten dafür nach eigenen Angaben eine Rekordablöse.

Borussia Mönchengladbachs Eigengewächs Rocco Reitz wechselt im Sommer zum Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig.

Das gaben die "Fohlen" am Montag offiziell bekannt. Der Verkauf des 23-Jährigen bringt den Gladbachern nach eigener Aussage eine Rekordablöse ein.

"Die Ablösesumme, die wir für Rocco erhalten werden, ist die höchste, die Borussia je für einen selbst ausgebildeten Spieler generieren konnte. Der frühe Zeitpunkt der Einigung hilft uns sehr bei unseren Planungen", erklärte Sportchef Rouven Schröder.

Laut "Bild" kassiert die Borussia fix 18 Millionen Euro. Demnach sind durch leicht erreichbare Bonuszahlungen insgesamt 21 Millionen Euro an Ablöse wohl sehr wahrscheinlich, maximal sollen 23 Millionen Euro möglich sein.