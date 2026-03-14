Bundesliga live in SAt.1, auf Joyn und ran.de
Bayer Leverkusen vs. FC Bayern: Schiedsrichter Dingert würde Diaz-Platzverweis "so nicht mehr geben"
- Aktualisiert: 16.03.2026
- 10:03 Uhr
- ran.de
Das Remis zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern sorgte für viel Gesprächsstoff rund um die Schiedsrichter-Entscheidungen. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.
Am Samstagnachmittag trennten sich Bayer Leverkusen und der FC Bayern München in der Bundesliga in einem spektakulären Spiel mit einem 1:1-Unentschieden.
Die Bayern mussten in der Schlussphase nach Platzverweisen gegen Nicolas Jackson und Luis Diaz sogar mit zwei Spielern weniger auskommen.
Wenig überraschend standen im Nachhinein dann natürlich die zahlreichen Entscheidungen des Schiedsrichters Christian Dingert und auch des VAR im Mittelpunkt.
Denn den Münchnern wurden vom VAR zwei Treffer aberkannt, einer von Jonathan Tah und einer von Harry Kane. Auch Leverkusens vermeintlicher Siegtreffer zum 2:1 in der Nachspielzeit von Jonas Hofmann wurde vom VAR wegen einer Abseitsstellung wieder einkassiert.
ran zeigt die Stimmen zum Spiel zwischen Bayer und Bayern. (Quelle: "Sky", "DAZN", "Sport1", "Bild")
Jonathan Tah (FC Bayern München): "Heute mussten wir mit schwierigen Situationen und Entscheidungen umgehen. Deshalb fühlt es sich auch gut an, so mit einem Punkt vom Platz zu gehen. Es ist eine Frage der Mentalität und es Anspruchs, dass uns schwierige Situationen nicht runterziehen können. Das hat heute gezeigt, was für eine Mannschaft wir sind."
... über sein aberkanntes Tor: "Der Ball trifft mich am Ellbogen, das war ganz klar. Mir war jetzt nicht ganz klar, ob der Ellbogen vor meinem Körper ist oder nicht, aber am Ende sieht so aus, als wenn es Hand war. Dann darf das Tor nicht zählen."
Köln: Kwasniok plädiert für eigenen Verbleib als FC-Trainer
... über das aberkannte Tor von Harry Kane: "Für mich ist es kein Handspiel, um ehrlich zu sein. Es ist kein Handspiel, weil er dreht sich weg. Ich finde nicht, dass der Arm irgendwie extrem weit weg vom Körper ist. Und deswegen ist es kein Handspiel für mich, aber der Schiedsrichter hat so entschieden."
... über die Gelb-Rote Karte gegen Luis Diaz: "Also mein Gefühl ist, er steht sofort wieder auf. Okay, er fällt hin und er wird auch ein bisschen berührt, aber er steht sofort wieder auf. Er macht kein Theater, keine Show und deswegen ist es für mich fragwürdig, wieso man da so reagiert, als wenn er irgendwie eine Show daraus gemacht hätte."
Sven Ulreich (FC Bayern München) über seinen ersten Bundesliga-Einsatz seit knapp anderthalb Jahren: "Wenn man lange nicht spielt, ist es natürlich anders als im Training. Am Ende war ich dann glaube ich gut drin. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht."
... über Schiedsrichter und VAR: "Bei ganz klaren Entscheidungen kann man gerne eingreifen. Für mich gibt es keine klare Linie mehr, etwa bei Handspielen. Da müssen wir wieder eine klare Linie finden."
Joshua Kimmich (FC Bayern München) über die Gelb-Rote Karte gegen Luis Diaz: "Wenn ich jetzt die Bilder sehe, ist einfach ein Kontakt da, den kann man nicht leugnen. In so einer Situation wartet man natürlich ein wenig auf einen Kontakt, natürlich geht Luis Diaz etwas früh runter, ich sage auch nicht, dass das ein Elfmeter ist. Trotzdem wird er dann – wenn auch spät – getroffen und geht zu Boden. Er steht sofort wieder auf. Also ich will hier nicht für einen Elfmeter plädieren, aber das ist im Leben keine Schwalbe."
Christian Dingert (Schiedsrichter) über die Gelb-Rote Karte für Diaz: "Aus dem Spiel heraus ist es für mich so, dass der Spieler Diaz abhebt. Das habe ich wahrgenommen. Den anschließenden Treffer am Fuß habe ich nicht so wahrgenommen in der Geschwindigkeit in der Form. Jetzt, wenn ich die Bilder sehe, kein Elfmeter. Das ist klar. Gelb-Rot sehr hart. Und wenn ich jetzt die Bilder sehe, würde ich das so nicht mehr geben."
Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Wir machen am Anfang einen Fehler und deshalb kassieren wir auch das Gegentor. Aber wir waren gut im Spiel, brauchten jedoch ein bisschen Geduld. Dann kommt aus dem Nichts die Rote Karte für Nicolas Jackson, die auch völlig richtig war – keine Diskussion darüber. Aber dafür eine Diskussion über viele andere Sachen. Am Ende bin ich einerseits stolz, aber auch unzufrieden, was wir aus dem Spiel gemacht haben. Unter anderem die Gelb-Rote Karte für 'Lucho' Diaz, die ich überhaupt nicht verstehe."
... über das aberkannte Tor von Jonathan Tah: "Eine größere Debatte ist das aberkannte Tor von Jonathan Tah. Ich verstehe die Regel, aber es geht in dem Fall um seinen Ellbogen. Er kann seinen Arm gar nicht bewegen, der Ball geht von seinem Ellenbogen auf den Fuß und von dort ins Tor. Und das wird uns dann weggepfiffen. Ich weiß nicht, was Jonathan Tah in der Situation anders machen soll, er macht es nicht mit Absicht und der Arm ist am Körper."
Bundesliga-Transfergerüchte: Kim rückt in den Fokus des FC Chelsea
Minjae Kim (FC Bayern)
Der FC Chelsea beschäftigt sich laut Bayern-Insider Christian Falk mit einer möglichen Verpflichtung von Abwehr-Star Minjae Kim. Zwar liege noch kein konkretes Angebot vor, jedoch haben die "Blues" angeklopft. Der FC Bayern würde sich demnach ab 30 bis 40 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen. Auch Tottenham, AC Mailand und Inter Mailand seien am Südkoreaner interessiert, ...
Minjae Kim (FC Bayern)
...noch deutet aber nichts konkret auf einen Abschied hin. Laut Falk ist Kim auch ohne Stammplatz mit seiner Rolle in München zufrieden. Die Bayern schätzen den Innenverteidiger als starken ersten Backup, selbst wenn dieser dafür ein sehr deftiges Gehalt bezieht. Stand jetzt habe Kim nicht die Absicht, die Bosse über einen Wechselwunsch zu informieren.
Yan Diomande (RB Leipzig)
Leipzig-Youngster Yan Diomande zählt zu den großen Entdeckungen der Saison. Dies hat offenbar auch Manchester United festgestellt, die laut der spanischen Zeitung "Sport" Interesse am 19-Jährigen haben sollen. Demnach hätte der Flügelspieler die ManUnited-Bosse mit seiner "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" beeindruckt. Allerdings läuft sein Vertrag bei RB bis Sommer 2030, sodass die mögliche Ablöse sehr hoch ausfallen dürfte.
Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)
Victor Osimhen steht nun wohl doch auf dem Zettel des FC Bayern. Der Rekordmeister prüft laut "FussballTransfers", ob ein Transfer des nigerianischen Torjägers möglich sein könnte. Osimhen wurde dem FC Bayern bereits im Winter angeboten, allerdings lehnte Max Eberl einen Transfer damals noch ab. Nun beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen erneut mit dem Angreifer. Auch Osimhen selbst kann sich einen Wechsel nach München offenbar gut vorstellen. Neben dem FC Bayern zeigen allerdings auch andere Klubs Interesse - darunter mehrere Vereine aus Saudi-Arabien.
Luka Vuskovic (Hamburger SV)
Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an.
Said El Mala (1. FC Köln)
Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030.
Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)
Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028.
Jeremy Monga (Leicester City)
Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ...
Jeremy Monga (Leicester City)
... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es.
Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen.
... über das aberkannte Tor von Harry Kane: "Die Entscheidung verstehe ich auch nicht. Meiner Meinung nach ist das ganz klar ein Tor. Also was soll er da machen? Soll er seinen Arm über den Kopf geben oder was? Die Bewegung des Arms ist erst, nachdem es Kontakt mit dem Ball gab."
... über die Gelb-Rote Karte für Luis Diaz: "Er steht sofort wieder auf und hat nicht mal versucht, einen Elfmeter zu bekommen. Er ist hingefallen, dann gab es einen leichten Kontakt und er ist sofort wieder aufgestanden und bekommt dann dafür eine Gelbe Karte. Das tut natürlich weh, weil er auch für das nächste Spiel gesperrt ist. Einer muss mir erklären, wieso das Gelb ist."
Uli Hoeneß (Ehrenpräsident FC Bayern München): "Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe."
Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern München): "Ich habe gerade mit Herrn Dingert gesprochen. Es ist alles in Ordnung, es war ein guter Dialog. Er hat auch gesagt, dass es keine Gelb-Rote Karte war. Für ihn war es im Spiel eine klare Schwalbe, aber er hat jetzt die Bilder gesehen und gesagt, dass es keine Gelb-Rote Karte war. Sehr ehrenvoll, aber es hat uns nichts genützt."