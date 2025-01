Die Winterpause dauert noch an. Im Wintertransferfenster können die Bundesligisten noch einmal ihre Kader verstärken oder Spieler abgeben. ran schaut auf fixe Bundesliga-Wintertransfers.

Bereits in den ersten Tagen des Transferfensters hat manch ein Bundesligist bereits einen Wintertransfer abgewickelt.

Das neue Jahr hat begonnen, die Bundesligisten starten in die Vorbereitung auf die Spiele nach der Winterpause.

"Alejo Sarco ist ein Versprechen auf die Zukunft von Bayer", erklärt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes in einer offiziellen Meldung des Klubs. "Er ist ein technisch versierter Spieler, schnell, wendig und durchsetzungsfähig im Zweikampf. Mit seiner Abschlussstärke komplettiert er das Profil eines modernen Mittelstürmers. Alejo hat eine verheißungsvolle Karriere vor sich."

In seinem Heimatland gilt der 18 Jahre alte Mittelstürmer als großes Talent, er unterzeichnete in Leverkusen einen bis zum 30. Juni 2029 gültigen Vertrag.

Onisiwo war im Januar 2016 nach Mainz gekommen und absolvierte insgesamt 233 Pflichtspiele für den FSV. In der laufenden Saison kam der Österreicher aber nur noch auf sechs Einsätze im Team vom Trainer Bo Henriksen. "Karim war einer der prägenden Mainzer Spieler des vergangenen Jahrzehnts. Wie kaum ein anderer hat er dabei vor allem auch unsere leidenschaftliche Spielweise verkörpert als nimmermüder Antreiber und Initiator unseres mutigen Pressings", sagte Sportvorstand Christian Heidel.

Angreifer Karim Onisiwo verlässt den 1. FSV Mainz 05 nach neun Jahren und wechselt zum Champions-League-Teilnehmer RB Salzburg. Das teilten die Rheinhessen am Donnerstag mit. Der 32-Jährige unterschrieb beim österreichischen Vizemeister einen Vertrag bis 2026, über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Klubs Stillschweigen. Gemeinsam mit Jonathan Burkardt ist Onisiwo Bundesliga-Rekordtorschütze der Mainzer (beide 33 Treffer).

+++ 02. Dezember, 16:00 Uhr: St. Pauli holt Weißhaupt +++

Der FC St. Pauli hat seinen zweiten Winter-Zugang vorgestellt. Noah Weißhaupt wechselt vom SC Freiburg auf Leihbasis bis zum Saisonende nach Hamburg. Der 23 Jahre alte Flügelspieler soll dazu beitragen, dass die Kiezkicker den Klassenerhalt schaffen.

"Mit der Verpflichtung schaffen wir auf den offensiven Flügelpositionen zusätzliche Möglichkeiten für unser Spiel und sind damit künftig schwerer auszurechnen", sagte Sportchef Andreas Bornemann: "Noah ist fußballerisch sehr gut ausgebildet und bringt neben seiner Dynamik auch die Flexibilität mit, auf beiden Seiten spielen zu können." Auch Trainer Alexander Blessin ist überzeugt, dass der bisherige Ersatzmann der Freiburger bei St. Pauli sofort helfen kann.

Zuvor hatte der Klub, der am Donnerstag die Vorbereitung auf die Rückrunde aufnahm, schon US-Nationalspieler James Sands bis Saisonende vom New York City FC aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) ausgeliehen. Im Gespräch als weiterer Neuzugang ist der Stürmer Abdoulie Ceesay. Der Gambier spielt aktuell in Estland bei Paide Linnameeskond.