Die Winterpause dauert noch an. Im Wintertransferfenster können die Bundesligisten noch einmal ihre Kader verstärken oder Spieler abgeben. ran schaut auf fixe Bundesliga-Wintertransfers.

Bereits in den ersten Tagen des Transferfensters hat manch ein Bundesligist bereits einen Wintertransfer abgewickelt.

Das neue Jahr hat begonnen, die Bundesligisten starten in die Vorbereitung auf die Spiele nach der Winterpause.

+++ 3. Januar, 14:58 Uhr: Heidenheim verpflichtet Zweitliga-Toptorjäger +++

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga hat sich der 1. FC Heidenheim mit Budu Zivzivadze verstärkt. Der 30 Jahre alte Georgier wechselt vom Zweitligisten Karlsruher SC ins Oberhaus und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Zu den Ablösemodalitäten ist nichts bekannt.

"Wir haben die Entwicklung von Budu Zivzivadze beim Karlsruher SC schon länger ganz genau beobachtet. Bereits letzte Saison war er dort absoluter Leistungsträger und konnte sich dann in der aktuellen Hinrunde mit zwölf Toren in 17 Spielen nochmals weiter steigern", sagte Vorstandschef Holger Sanwald.

Zivzivadze, der im Sommer 2024 mit Georgien auch an der EM in Deutschland teilgenommen hatte, führt mit besagten zwölf Toren aktuell die Torschützenliste der 2. Bundesliga an. Beim Conference-League-Teilnehmer Heidenheim soll er für mehr Konkurrenz im zuletzt lahmenden Angriff sorgen.