In der Bundesliga und der 3. Liga ist die Entscheidung schon getroffen - in der 2. Liga steht der letzte Spieltage nochan. Somit rücken auch die Entscheidungen über Auf- und Abstiege immer näher.

Relegation 2024/25: Welche Teams würden im Moment aufeinandertreffen?

Nach dem 34. Spieltag in der Bundesliga steht fest, dass der FC Heidenheim in die Relegation muss. In der 3. Liga kämpft der FC Saarbrücken um das Ticket in die 2. Liga. Nur in der 2. Liga fehlt noch der letzte Spieltag. So würde die Relegation aktuell aussehen

Relegation zur Bundesliga:

1. FC Heidenheim vs. SV Elversberg

Relegation zur 2. Bundesliga: