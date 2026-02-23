Bundesliga-Star sucht auf Instagram nach Wohnung für maximal 1.000 Euro Warmmiete

Der deutsche Mietmarkt ist in den meisten Großstädten äußerst umkämpft, das entgeht auch Profi-Fußballern offenbar nicht. So sucht Mainz-Star Phillip Tietz sucht via Instagram nach einer bezahlbaren Wohnmöglichkeit.

Wenn man an das Zuhause von Bundesliga-Stars denkt, kommen einem eigentlich Villen in den Nobelvierteln der größten deutschen Städte in den Sinn.

Ein Spieler aus der höchsten deutschen Spielklasse überrascht nun jedoch mit einem Gesuch in den Sozialen Medien:

"Suche 2-Zimmerwohnung im Raum Mainz. Warmmiete max. 1000€. Teilen erwünscht", schrieb Mainz-Star Phillip Tietz in seiner "Instagram"-Story.

Den Hintergrund des Posts ziert das vierte Google-Ergebnis unter dem Suchbegriff "Mainz". Seine rund 22.000 Follower sollen sich einfach per Direktnachricht bei ihm melden, wenn sie weiterhelfen können.