Bundesliga-Star sucht auf Instagram nach Wohnung für maximal 1.000 Euro Warmmiete

  • Veröffentlicht: 23.02.2026
  • 16:47 Uhr
  • ran

Der deutsche Mietmarkt ist in den meisten Großstädten äußerst umkämpft, das entgeht auch Profi-Fußballern offenbar nicht. So sucht Mainz-Star Phillip Tietz sucht via Instagram nach einer bezahlbaren Wohnmöglichkeit.

Wenn man an das Zuhause von Bundesliga-Stars denkt, kommen einem eigentlich Villen in den Nobelvierteln der größten deutschen Städte in den Sinn.

Ein Spieler aus der höchsten deutschen Spielklasse überrascht nun jedoch mit einem Gesuch in den Sozialen Medien:

"Suche 2-Zimmerwohnung im Raum Mainz. Warmmiete max. 1000€. Teilen erwünscht", schrieb Mainz-Star Phillip Tietz in seiner "Instagram"-Story.

Den Hintergrund des Posts ziert das vierte Google-Ergebnis unter dem Suchbegriff "Mainz". Seine rund 22.000 Follower sollen sich einfach per Direktnachricht bei ihm melden, wenn sie weiterhelfen können.

"Wieso sucht der Millionär eine 1000€ Warmmiete Wohnung?", kommentiert ein User inklusive Lach-Smiley auf der Kurznachrichtenplattform "X". Andere wiederum vermuteten, dass es sich um eine Vermittlung für jemand anderen handle.

Hierzu bleibt zu erwähnen, dass der 28-Jährige erst im Januar vom FC Augsburg zum Klub nach Rheinland-Pfalz gewechselt ist. Für sich selbst, seine Frau und die zwei gemeinsamen Kinder wäre die gesuchte Wohnung wohl ohnehin zu klein.

