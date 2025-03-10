- Anzeige -

+++ 23. Februar, 11:30 Uhr: Real Madrid steigt wohl in Schlotterbeck-Poker ein +++ Verlässt Nico Schlotterbeck den BVB im Sommer? Laut der spanischen Tageszeitung "AS" soll Real Madrid den Nationalspieler bereits seit einiger Zeit intensiv beobachten. Nachdem der FC Bayern mit Dayot Upamecano verlängert und Marc Guehi sich für Manchester City entschieden hat, wurde die Anzahl der verfügbaren Top-Innenverteidiger dezimiert. Aus diesem Grund sollen die "Königlichen" offenbar ins Rennen um den 26-Jährigen Borussen einsteigen. Die Funktionäre in Madrid seien demnach von Spiel zu Spiel mehr überzeugt und auch der Stammplatz im DFB-Team spreche für den Innenverteidiger. Die "AS" verweist zudem auf "exzellente Beziehungen" und "großes Vertrauen" zwischen Dortmund und den Madrilenen. Doch auch die "Schwarz-Gelben" bemühen sich weiterhin um eine Verlängerung. Gegenüber der "Bild" sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer: "Ich bin zuversichtlich und Nico vermittelt mir nicht das Gefühl, dass die Zuversicht unbegründet ist." Schlotterbecks Vertrag läuft noch bis 2027.

+++ 19. Februar, 14:55 Uhr: BVB macht Sommertransfer perfekt +++ Bei Borussia Dortmund laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Mit Kaua Prates haben die "Schwarz-Gelben" bereits den nächsten Sommertransfer perfekt gemacht. Der Brasilianer wechselt von Cruzeiro zum BVB und unterschreibt im Ruhrgebiet einen Vertrag bis 2031. Für den 17-Jährigen soll der Klub rund zwölf Millionen Euro auf den Tisch legen. Prates ist Linksverteidiger, kann aber auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. "Er ist noch sehr jung und zählt zu den talentiertesten Spielern in Südamerika", wird Geschäftsführer Lars Ricken in der offiziellen Pressemitteilung des Klubs zitiert. Sportdirektor Sebastian Kehl bezeichnete den Neuzugang als einen "hoch veranlagten Spieler, der von seinem Profil sehr flexibel ist und in der Defensive in verschiedenen Systemen mehrere Positionen bekleiden kann." Prates ist jedoch nicht der einzige bereits feststehende Sommertransfer des BVB aus Südamerika. Bereits seit Mai 2024 ist der Transfer von Justin Lerma offiziell. Der Mittelfeldspieler vom ecuadorianischen Erstligisten Independiente del Valle kommt ebenfalls nach Erreichen der Volljährigkeit zur Borussia.

+++ 19. Februar, 13:30 Uhr: Niko Kovac bremst BVB-Shootingstar +++ Youngster Luca Reggiani feierte in der "Königsklasse" gegen Atalanta Bergamo ein erfolgreiches Startelf-Debüt. Obwohl der 18-jährige Verteidiger gute Ansätze zeigte, drückt Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Kracher bei RB Leipzig (am Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker) auf die Euphoriebremse: "Wir wollen jetzt nicht zu früh alles nur gut sehen. Sicherlich hat er jetzt zwei gute Spiele gemacht. Er ist richtig gut dabei, wir werden sehen. Aber er ist körperlich fit, hat es sehr gut gemacht." Und weiter: "Trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir ihn jetzt nicht verheizen. Sollte alles normal laufen, dann wird das sicherlich ein toller Fußballspieler. Dafür braucht es aber auch einen gesunden Kopf", so der 54-Jährige.

+++ 19. Februar, 11:46 Uhr: BVB erkundigt sich nach Ex-Bayern-Star +++ Abwehrspieler sind beim Dortmund derzeit Mangelware. So kam es zuletzt zum Debüt des 18-jährigen Youngsters Luca Reggiani in der "Königsklasse" gegen Atalanta Bergamo. Im Kader des BVB gibt es derweil einige zu klärende Personalien für Trainer Niko Kovac und Co. Laut Bericht der "Bild" wird Niklas Süle keine Vertragsverlängerung erhalten, Nico Schlotterbecks Zukunft bleibt weiter ungewiss und Routinier Emre Can fällt bereits zum zweiten Mal in dieser Saison verletzungsbedingt aus. Entsprechend wird bereits über mögliche Neuzugänge spekuliert. Wie "L'Interista", ein Ableger von "Tuttomercatoweb", berichtet, sollen sich die "Schwarz-Gelben" bei Inter Mailand nach Benjamin Pavard erkundigt haben. Gegenwärtig ist der Franzose noch an Olympique Marseille verliehen, aber trotz seiner 27 Einsätze wird Marseille voraussichtlich wohl nicht die Kaufoption ziehen. Der BVB und auch RB Leipzig sollen sich demnach für eine Leihe des 29-Jährigen interessieren, der in der Bundesliga bereits für den VfB Stuttgart und FC Bayern aufgelaufen ist.

+++ 16. Februar, 16:14 Uhr: Liebäugelt Guirassy mit dem Scheck aus der Wüste? +++ Fünf Treffer in drei Bundesliga Spielen: Serhou Guirassy kämpfte sich in den vergangenen Wochen aus seinem Leistungstief heraus - genau rechtzeitig zur Champions-League-Qualifikation. Doch laut der "Bild" strebt der Stürmer trotz Vertrag bis 2028 einen Wechsel im Sommer an. Sein Bruder und Berater Karamba Guirassy soll ihn bereits im vergangenen Sommer-Transferfenster mehreren Verein im Wüsten-Staat angeboten haben. Der 29-Jährige habe einen klaren Karriereplan, der nun darauf abziele noch einmal das große Geld mitzunehmen, solange es noch lukrative Angebote gebe. Aus Europa kamen scheinbar keine schmeichelhaften Angebote mehr. Zwischenzeitlich war der Spieler aus Guinea beim Tabellenzweiten in ein Leistungsloch gefallen: Zwischen Ende September 2025 und Anfang Januar 2026 traf Dortmunds ehemalige Lebensversicherung in zwölf Partien nur einmal. In 2024 hatte der BVB den Rechtsfuß für 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet. Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo live: Champions League im TV, Stream & Liveticker

+++ 16. Februar, 09:45 Uhr: Adeyemi kontert Abschiedsgerüchte +++ Wie geht es für Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund weiter? Die Zukunft des Nationalspielers ist unklar, am Rande einer Benefiz-Aktion hat er nun aber selbst Stellung bezogen. Zuletzt häuften sich Gerüchte, wonach Adeyemi-Ehefrau Loredana den Umzug in eine Weltmetropole anstrebt. Berichte, die dem Sportler alles andere als gefallen. "Was man in den Medien liest, stimmt nicht immer. Es ist nicht so, dass mein Fokus irgendwo anders liegt. Mein Fokus ist hier. Ich habe nie gesagt, dass ich mich hier unwohl fühle oder Ähnliches“, sagte er laut "Ruhr Nachrichten" am Rande einer Charity Aktion im Signal Iduna Park. Trotz der verhältnismäßig deutlichen Ansage ist die Zukunft des 24-Jährigen weiter offen. Aktuell steht der Offensivspieler bis 2027 beim BVB unter Vertrag, Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gerieten jüngst aber ins Stocken.

+++ 12. Februar, 06:42 Uhr: BVB-Star vor Verbandswechsel zu Österreich +++ Wie die "Bild" berichtet, will Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka künftig für Österreich auflaufen. Der ehemalige englische U21-Nationalspieler erwägt einen Verbandswechsel. Laut "kicker" plant der ÖFB sogar für die Weltmeisterschaft mit ihm. Der BVB-Star wurde in Wien geboren, als Kleinkind zogen er und seine Familie zurück nach England. In Österreich Fußball hat Chukwuemeka nie gespielt. Angeblich soll Österreichs Teamchef Ralf Rangnick sich bereits vor der EURO 2024 um ihn bemüht haben, damals hoffte der offensive Mittelfeldspieler offenbar noch, für England nominiert zu werden.

+++ 11. Februar, 06:57 Uhr: Liverpool-Star bald in Dortmund? +++ Haben die Dortmunder bald den nächsten Engländer? Wie das Portal "Teamtalk" berichtet, ist Mittelfeldspieler Curtis Jones vom FC Liverpool auf dem Absprung. Neben nationalen Interessenten wie Tottenham Hotspur soll auch Borussia Dortmund die Situation des Offensivmannes beobachten. RB Leipzig soll ebenfalls Interesse haben, dieses bestand bereits in vergangenen Transferfenstern. In 31 Saisonspielen für den LFC gelang Jones lediglich eine Torbeteiligung, sein Marktwert liegt laut "transfermarkt" bei 40 Millionen Euro.

+++ 4. Februar, 16:45 Uhr: Kovac-Arbeit spaltet wohl den BVB +++ Bei Borussia Dortmund gibt es intern laut einem Bericht der "Sport Bild" wohl zwei Lager bei der Bewertung der Arbeit von Trainer Niko Kovac. Demnach sein ein Lager der Meinung, dass Kovac aktuell mit Platz zwei das Maximum herausholen würde. Allerdings soll es auch ein deutlich kritischeres Lager beim BVB geben. Dieses sehe es kritisch, dass unter der Leitung des 54-Jährigen die Spielweise zu unattraktiv sei und die Offensiv-DNA verloren gegangen sein. Welche BVB-Verantwortlichen welchem Lager zugeordnet werden, geht aus dem Bericht jedoch nicht hervor.

+++ 3. Februar, 09:51 Uhr: Verwunderung über Schlotterbeck-Ansage? +++ Am vergangenen Sonntag verkürzte Borussia Dortmund dank des 3:2-Erfolgs gegen den 1. FC Heidenheim den Abstand auf die Tabellenspitze auf sechs Punkte, nachdem der FC Bayern München am Tag zuvor beim HSV nur ein 2:2 holte. Daraufhin posaunte Verteidiger Nico Schlotterbeck eine Meister-Ansage heraus: "Man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden." Das kam bei den Verantwortlichen jedoch nur bedingt gut an. "Ich tue mich ein bisschen schwer, nach diesem Spiel und nach dieser Leistung darauf einzugehen", sagte Sebastian Kehl. Laut "Bild" soll es Irritationen und Verwunderung in der Führungsebene über das offensive Interview des Nationalspielers gegeben haben. Inwieweit das etwaige Vertragsgespräche mit dem 26-Jährigen beeinflussen könnte, ist unklar.

+++ 2. Februar, 09:42 Uhr: Wildert Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart? +++ Ramon Hendriks ist begehrt. Auch Borussia Dortmund soll Interesse an dem Innenverteidiger vom VfB Stuttgart haben, wie der "kicker" berichtet. Dabei soll es aber um einen möglichen Transfer im kommenden Sommer gehen. Dann dürfte Niklas Süle den Verein verlassen, und auch die Zukunft von Nico Schlotterbeck ist noch offen. Hendriks hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 ohne Ausstiegsklausel, der 24-Jährige hat sich beim VfB zu einem Leistungsträger entwickelt. Angesprochen auf die Gerüchte meinte er am Wochenende: "Dazu kann ich aktuell nichts sagen. Das Interesse anderer Klubs ist eine schöne Sache. Aber aktuell bin ich in Stuttgart."

