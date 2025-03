BVB: Brandt gegen St. Pauli zunächst auf der Bank

Mittelfeldstar Julian Brandt (28) kehrt nach seiner Muskelverhärtung noch nicht wieder zurück in die Startelf von Borussia Dortmund. BVB-Trainer Niko Kovac setzt den Offensivspieler beim Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (15.30 Uhr/Sky) zunächst auf die Bank, für Brandt beginnt erneut Giovanni Reyna. Rechtsverteidiger Julian Ryerson (grippaler Effekt) wird durch den Brasilianer Yan Couto ersetzt.

Brandt hatte zuletzt beim 6:0 gegen Union Berlin gefehlt. Kovac hatte bereits angekündigt, bei Brandt auch wegen des bevorstehenden Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League gegen den OSC Lille am Dienstag "Vorsicht walten lassen" zu wollen: "So eine Muskelgeschichte ist nicht immer ganz ungefährlich. Da werden wir die richtigen Entscheidungen treffen müssen."