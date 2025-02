BVB holt Torhüter Ramaj und verleiht ihn nach Dänemark

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat kurz vor dem Schließen des Transferfensters Torhüter Diant Ramaj verpflichtet. Der 23-Jährige kommt von Ajax Amsterdam und erhält beim BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Auflaufen wird er für Dortmund aber zunächst nicht: Der Klub verlieh Ramaj mit sofortiger Wirkung bis Saisonende an den dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen.

"Diant ist ein junger deutscher Torhüter, der noch viel Entwicklungspotenzial besitzt", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl über den früheren Frankfurter: "Spielpraxis ist für ihn aktuell das Allerwichtigste – und die wird er nun in Kopenhagen bekommen. Für die Rückrunde in Dänemark und in der Conference League wünschen wir ihm maximalen Erfolg."