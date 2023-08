BVB: Hummels dabei - Fragezeichen hinter Ryerson und Nmecha

Anzeige

Vize-Meister Borussia Dortmund kann im Bundesligaspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) wieder auf Mats Hummels zurückgreifen. Der Innenverteidiger war beim enttäuschenden 1:1 in Bochum am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Fragezeichen stehen dagegen noch hinter den Einsätzen von Rechtsverteidiger Julian Ryerson und Neuzugang Felix Nmecha, die nur Teile des Trainings mitmachen konnten. "Dennoch sind wir guter Dinge, dass beide Freitag auch zur Verfügung stehen", sagte Trainer Edin Terzic auf der abschließenden Pressekonferenz.

Mit Blick auf den holprigen Start in die Saison versprach sich Terzic gegen Heidenheim eine deutliche Leistungssteigerung und "ein anderes Gesicht" seiner Mannschaft. Eine erneute Überraschung durch einen vermeintlich "kleinen" Gegner soll es im heimischen Stadion nicht geben: "Die Jungs wissen, was auf sie zukommt."

Den Weg der Heidenheimer aus der Verbandsliga in die Bundesliga bezeichnete Terzic als "unglaubliche Geschichte, die im modernen Fußball nahezu einzigartig ist". Auch für den Erfolgstrainer der Ostwürttemberger fand Terzic nur lobende Worte: "Was der Frank Schmidt da leistet, ist wirklich außergewöhnlich toll."