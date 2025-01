BVB mit Not-Abwehr - Bayer ohne Wirtz

Borussia Dortmund geht mit großer Personalnot in die Bundesliga-Fortsetzung gegen Meister Bayer Leverkusen am Abend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN). Trainer Nuri Sahin muss wie befürchtet auf die erkrankten Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Emre Can, Ramy Bensebaini und Alexander Meyer verzichten. Pascal Groß ist gesperrt, Niklas Süle verletzt. Marcel Sabitzer sitzt auf der Bank.

U23-Spieler Yannik Lührs gibt in der Innenverteidigung dadurch sein Startelf-Debüt, wahrscheinlich neben Rechtsverteidiger Julian Ryerson. Außen verteidigen Yan Couto (rechts) und U17-Weltmeister Almugera Kabar (links), alle anderen Optionen sind nicht verfügbar.

"Die Jungs liegen alle flach", sagte Sahin vor dem Spiel bei DAZN: "Es ist, wie es ist. Wir nehmen es an. Wir werden trotzdem alles durchziehen, was wir uns die letzten zehn Tage vorgenommen haben und schauen dann, was dabei rauskommt." Der BVB habe in kleinen Gruppen trainiert, "damit wir uns separieren", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Leverkusen tritt zunächst ohne Nationalspieler Florian Wirtz an, der auf der Bank sitzt. Dafür ist Mittelfeld-Lenker Granit Xhaka dabei, der tagelang Schmerzen im Sprunggelenk hatte. Es fehlt weiterhin der verletzte Torjäger Victor Boniface.

Der BVB will vom sechsten Tabellenplatz aus eine Aufholjagd starten, die zumindest wieder in die Champions League führen soll. Bayer liegt nach 15 Spielen vier Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München. Wegen hohen Verkehrsaufkommens wird das Spiel mit 15-minütiger Verspätung beginnen.