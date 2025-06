BVB - Transfer perfekt: Borussia Dortmund gibt Youssoufa Moukoko zum FC Kopenhagen ab

Borussia Dortmund gibt seinen einstigen Hoffnungsträger Youssoufa Moukoko an den FC Kopenhagen ab. Der Bundesligist bestätigte am Samstag den Transfer, der mittlerweile 20 Jahre alte Stürmer absolviere seinen Medizincheck und unterschreibe dann in Kopenhagen.

Moukoko, der einst als größtes Talent überhaupt galt und bei der WM in Katar für Deutschland aufgelaufen war, spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei OGC Nizza in Frankreich.

Moukoko habe einen rasanten Aufstieg von der Jugend bis hin zu den Profis hingelegt, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl, doch seine Entwicklung sei "leider ins Stocken geraten. Alle Beteiligten haben sich das sicher anders gewünscht", betonte der frühere Profi: "Wir hatten in den vergangenen Tagen konstruktive Gespräche mit dem FC Kopenhagen, und Youssoufa hat aktiv daran mitgearbeitet, dass dieser Transfer letztlich zustande gekommen ist. Wir wünschen ihm, dass seine Karriere nun wieder Fahrt aufnehmen wird."

In der vergangenen Saison erzielte Moukoko für Nizza in 22 Pflichtspielen zwei Tore und bereitete drei weitere vor. Das reichte nicht, um sich bei der U21 für einen EM-Kaderplatz zu empfehlen. Laut Medien erhält der BVB von Kopenhagen 4,5 Millionen Euro für Moukoko.