Hinter den Kulissen wurde längst an den nächsten Transfers gearbeitet, um entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird ab jetzt für den Sommer geplant.

+++ 16. April, 14:50 Uhr: Blitz-Comeback? VfL Wolfsburg zeigt Interesse an Marco Rose +++

+++ 19. April, 14:10 Uhr: Galatasaray Istanbul baggert offenbar an Granit Xhaka +++

+++ 5. Mai, 22:40 Uhr: FC Liverpool baggert an Angelo Stiller - VfB fordert Mega-Summe +++

+++ 8. Mai, 08:05 Uhr: Kommt es zum erneuten Bellingham-Transfer zum BVB? +++

Borussia Dortmund arbeitet wohl weiter intensiv an einem Transfer von Jobe Bellingham, dem jüngeren Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, waren die BVB-Verantwortlichen um Trainer Niko Kovac, Sportdirektor Sebastian Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am gestrigen Mittwoch für Verhandlungen in England.

Bellingham steht beim Zweitligisten AFC Sunderland noch bis 2028 unter Vertrag und bekleidet wie Bruder Jude die Position im zentralen Mittelfeld.

Beim 19-Jährigen stehen in der laufenden Saison 40 Einsätze zu Buche - Bellingham ist also absoluter Stammspieler bei den "Black Cats". Bei "transfermarkt.de" wird der Mittelfeldspieler mit einem Marktwert von 22 Millionen gelistet. Sollte Sunderland noch in die Premier League aufsteigen, könnte das jedoch Auswirkungen auf die Ablöse haben.

2020 setzte sich der BVB im Rennen um Jude gegen andere Top-Klubs durch. Mittlerweile spielt dieser seit 2023 bei Real Madrid. Die Dortmunder könnten bei Jobe also einen Vorteil gegenüber anderen Klubs haben.