Ab dem 1. Juni dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Alles, was im Winter nicht geschafft wurde, wird jetzt für den Sommer interessant.

+++ 20. Juni, 07:10 Uhr: VfB Stuttgart hat Interesse an Wanner und Barça-Juwel Darvich +++

Der VfB Stuttgart arbeitet für die kommende Saison am Kader. Besonders im Fokus stehen dabei offenbar die Verpflichtungen eines defensiven Mittelfeldspielers und eines zentralen Mittelfeldspielers.

Im zentralen Mittelfeld besteht Handlungsbedarf, da ein Ersatz gesucht wird. Spielmacher Enzo Millot steht nämlich vor einem möglichen Wechsel. Dank einer Ausstiegsklausel könnte er den Verein für rund 20 Millionen Euro verlassen. Sowohl der französische Klub FC Paris als auch Vereine aus Saudi-Arabien sollen interessiert sein.

Mögliche Kandidaten für diese Position sind laut der "Sport Bild" der 19-jährige Paul Wanner vom FC Bayern München, der zuletzt an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen war, sowie der erst 18-jährige Darvich vom FC Barcelona. Wanner nimmt derzeit mit der deutschen U21-Nationalmannschaft an der U21-Europameisterschaft teil (live in SAT.1, auf Joyn und ran.de).