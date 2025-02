Can lobt den BVB: "Komplette Mannschaft hat geliefert"

Nachdem Borussia Dortmund angeführt von Viererpacker Serhou Guirassy den erlösenden Heimsieg gefeiert hatte, hob Emre Can die starke Teamleistung hervor. "Es ist nicht nur Serhou, klar vier Tore, auch Pascal Groß' vier Vorlagen. Das sticht heraus", sagte der Kapitän des BVB über das 6:0 (2:0) gegen Union Berlin: "Die komplette Mannschaft hat geliefert, alle Spieler, die reingekommen sind. So muss es sein, um besser zu werden, muss jeder liefern."

Allen voran Guirassy lieferte. Gegen Union schoss der Angreifer seine Saisontore zehn bis 13 (40., 75., 80., 83.) und war zu keinem Zeitpunkt zu stoppen. Pascal Groß, wie die gesamte Mannschaft zuletzt häufig in der Kritik, legte vier Treffer auf. Dazu spielte der BVB erneut zu null, die Offensivspieler arbeiteten bemerkenswert fleißig in der Abwehr mit.

"Das Gegenpressing war sehr, sehr gut, Flanken und Bälle kamen sehr, sehr gut. So muss es immer sein", lobte Can: "Wir müssen auf dem Platz liefern, wir können sagen, was wir wollen, aber am Ende zählt nächste Woche Samstag."

Dann will der BVB beim FC St. Pauli seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Nur eine Siegesserie im Schlussspurt der Saison könnte die Dortmunder noch ins internationale Geschäft führen.

Wie Can forderte auch Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem ersten Bundesliga-Heimsieg seit November 2024 nun Konstanz. "Wir müssen dranbleiben, wir müssen gierig bleiben", sagte er: "Ich möchte, dass keinen Millimeter nachgegeben wird, das wäre fatal."