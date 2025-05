Carro: Alonso-Nachfolge "das erste Puzzlestück"

Fernando Carro, Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen, betrachtet die Regelung der Nachfolge von Trainer Xabi Alonso als derzeit größte Baustelle bei der Werkself. "Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir in diesem Monat in der Lage wären, das zu entscheiden und zu verkünden", sagte Carro bei RTL/ntv.

Der 60-Jährige begründete: "Wir müssen danach natürlich in der Transferperiode einen Kader zusammenbauen. Und es ist viel einfacher, das zusammen mit einem Trainer zu machen. Von daher ist die Trainerentscheidung vielleicht das erste Puzzlestück, bevor wir dann die Kaderentscheidungen treffen."

Die als Vizemeister feststehenden Leverkusener stehen allerdings auch beim Blick auf die Mannschaft vor einem Umbruch: Abwehrchef Jonathan Tah wird die Werkself nach Ablauf seines Vertrags im Sommer verlassen, Mittelfeld-Zauberer Florian Wirtz (Bayern München/Manchester City) oder der offensivstarke Außenverteidiger Jeremie Frimpong (Liverpool) sind heiß umworben.

Alonso hatte am vergangenen Freitag seinen Abschied offiziell gemacht. Sein Boss Carro ahnte aber bereits vor zwei Monaten, dass die Zeichen nach fast drei erfolgreichen gemeinsamen Jahren auf Trennung stehen - und wurde tätig. "Dadurch, dass er im März kein hundertprozentiges Commitment abgeben konnte, haben wir mit ihm abgestimmt, dass wir im Hintergrund schon anfangen, uns vorzubereiten", so Carro: "Wir haben zwar immer noch gehofft, dass er am Ende bei uns bleibt, aber es ist nicht so, dass uns auf einmal seine Entscheidung in der letzten Woche unvorbereitet getroffen hat."

Wunschkandidat soll Alonsos spanischer Landsmann Cesc Fàbregas sein. Der 38 Jahre alte ehemalige Welt- und Europameister aber will laut italienischen Medien offenbar doch Trainer beim Serie-A-Klub Como 1907 bleiben. Alonso zieht es zu Real Madrid, wo Carlo Ancelotti den Trainerstuhl räumt.