Champions League: Bundesliga bangt um zusätzlichen Startplatz in der Königsklasse

Durch die durchwachsenen Ergebnisse der deutschen Teams in der zurückliegenden Europapokalwoche muss die Bundesliga um den fünften Startplatz in der Champions League bangen.

Ein Sieg, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen: Nach einer äußerst durchwachsenen Europacup-Woche muss die Bundesliga um einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League bangen.

Die deutschen Klubs fielen im Ranking der UEFA mit 18.142 Punkten hinter Spanien (18.406) auf Platz drei zurück. Nur die beiden besten Verbände erhalten für die Spielzeit 2026/27 einen weiteren Königsklassen-Platz. England ist mit 22.847 Punkten weit enteilt.