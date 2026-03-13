- Anzeige -
Schlechte Woche für Deutsche Teams

Champions League: Bundesliga bangt um zusätzlichen Startplatz in der Königsklasse

  • Aktualisiert: 13.03.2026
  • 10:43 Uhr
  • SID

Durch die durchwachsenen Ergebnisse der deutschen Teams in der zurückliegenden Europapokalwoche muss die Bundesliga um den fünften Startplatz in der Champions League bangen.

Ein Sieg, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen: Nach einer äußerst durchwachsenen Europacup-Woche muss die Bundesliga um einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League bangen.

Die deutschen Klubs fielen im Ranking der UEFA mit 18.142 Punkten hinter Spanien (18.406) auf Platz drei zurück. Nur die beiden besten Verbände erhalten für die Spielzeit 2026/27 einen weiteren Königsklassen-Platz. England ist mit 22.847 Punkten weit enteilt.

Bundesliga nur noch mit fünf Klubs vertreten

Die Punkte, die die Verbände für Siege, Unentschieden und den Einzug in die nächste Runde erhalten, werden durch die Gesamtzahl aller Klubs des jeweiligen Verbands geteilt, die sich für die drei Europapokalwettbewerbe qualifiziert hatten.

Die Bundesliga ist noch mit fünf Vereinen vertreten, Spanien mit sechs. In dieser Woche siegte nur der FC Bayern München in der Champions League (6:1 bei Atalanta Bergamo).

BVB: Nmecha-Verlängerung als Signalwirkung für Schlotterbeck?

Vier Startplätze hat die Bundesliga für die kommende Saison in der Champions League sicher, fünf könnten es über das Ranking werden. Dafür muss Spanien wieder überholt werden. Auf Platz vier liegt zudem Italien mit 17.928 Punkten in Lauerstellung.

