In Rocco Reitz wird ein echtes Eigengewächs Borussia Mönchengladbach verlassen. Die Entscheidung schmerzt die Fans, ist aber die richtige. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Natürlich fliegen Rocco Reitz die Zitate jetzt um die Ohren. Links und rechts. Mit voller Wucht. "Für immer in Gladbach? Würde ich definitiv unterschreiben", sagte er Ende 2024 dem "kicker". "Ich bin seit über 15 Jahren im Verein, fühle mich extrem wohl, kenne jeden Menschen hier. Ich wüsste keinen Grund, warum ich andere Pläne haben sollte", sagte er der "Sport Bild". Im April 2025 war das. Reitz-Wechsel nach Leipzig wird konkreter Es ist ein normaler Fan-Reflex, dass man diese Sätze nun hervorkramt und Reitz am liebsten fragen würde, ob er das Gesagte schon wieder vergessen hat. Doch für Romantik ist im Milliarden-Geschäft Bundesliga kaum noch Platz. Und für echte Vereinstreue auch nicht. Reitz ist seit der Geburt Mitglied, ist seit 2009 im Verein und hat im vergangenen Jahr die Tochter von Gladbach-Legende Karlheinz Pflipsen geheiratet. Mehr Eigengewächs geht fast nicht. Doch ein Profi wie Reitz ist ehrgeizig, ambitioniert, will hoch hinaus. Er war bereits U21-Kapitän und -Leistungsträger und durfte schon beim A-Team reinschnuppern.

Rocco Reitz: Der nächste Schritt ist überfällig Sein nächster Schritt ist überfällig. In Gladbach hat er ihn in dieser Saison nicht gemacht, blieb hinter den Erwartungen zurück, ganz sicher auch hinter den eigenen. Wie die Gladbacher selbst auch. Womit man als fast 24-Jähriger an einem Scheideweg steht. Und vor der Entscheidung, was man will, wohin man will. Und wie das am besten funktioniert. Eine parallele Gehaltserhöhung ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor. Bayer Leverkusen vs. Bayern München live: Bundesliga im TV, Livestream und im Ticker Mit der Borussia wird es in der neuen Saison wohl wieder gegen den Abstieg gehen, wenn man ihn in diesem Jahr überhaupt vermeiden kann. Er ist in Gladbach Kapitän, Führungsspieler und Identifikationsfigur. Einer, auf den die Anhänger stolz sind. Er war ja sogar mal einer von ihnen, stand in der Nordkurve. Großverdiener ist er nicht.

Borussia Mönchengladbach: Keine Argumente mehr Die Zeiten, in denen der Klub aber solche Leute halten kann, weil er selbst um die Champions League spielt und sowohl sportliche als auch finanzielle Argumente hat, sind aber vorbei. Man lehnt sich mit der These, dass Reitz vor ein paar Jahren in Gladbach geblieben wäre, nicht zu weit aus dem Fenster. Kaufen kann sich der Verein davon aber nichts mehr. Auch interessant: Borussia Mönchengladbach - Tim Kleindienst und die nervige Warterei auf das Comeback

