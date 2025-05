Champions League in Sicht: BVB auf "richtig gutem Weg"

Nach der Gala gegen den VfL Wolfsburg verteilte Sebastian Kehl ein Sonderlob an seine Mannschaft. "Jetzt sind wir auf einem richtig guten Weg, wir haben in den letzten Wochen große Schritte nach vorne getätigt", sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund nach dem 4:0 (1:0): "Ich sehe eine große Gier, eine hohe Laufbereitschaft."

Trainer Niko Kovac hatte den BVB auf dem elften Platz liegend übernommen, nun mischt das Team wieder mit im Rennen um die Champions League. "Es bestärkt mich in dem Weg, dass diese Mannschaft kann - aber wir müssen trotzdem weitermachen", sagte Kehl.

Er habe es auch in den schwierigen Momenten in dieser Saison "für möglich gehalten und daran geglaubt", betonte der Sportdirektor: "Mir war klar, dass wir anfangen müssen, Spiele zu gewinnen, das, was in uns steckt, abzurufen."

Das gelingt dem BVB derzeit - allen voran Serhou Guirassy, der nun bei 19 Saisontoren steht, und Superjoker Karim Adeyemi waren nicht zu stoppen. "Eine brutale individuelle Qualität" habe der BVB, lobte Wolfsburgs Außenverteidiger Kilian Fischer.

Es scheint, als habe Dortmund gerade noch rechtzeitig zu seiner Form gefunden. Aus den vergangenen sechs Spielen holte der BVB 16 von 18 möglichen Punkten. Nun muss er noch die Aufgaben in Leverkusen und gegen Kiel meistern, um an Ende vielleicht doch noch über die Qualifikation für die Königsklasse jubeln zu können.

"In Leverkusen wird es nie einfach. Wenn wir beide Spiele gewinnen, werden wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir (in der Champions League, d. Red.) dabei sind", sagte Kehl: "Aber jetzt nehmen wir diesen Sieg erstmal mit."