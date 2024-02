Däne Henriksen neuer Mainz-Trainer

Anzeige

Der Däne Bo Henriksen ist neuer Trainer des stark abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Der 49-Jährige trainierte noch bis zum vergangenen Wochenende den FC Zürich. Henriksen folgt beim FSV auf den am Montag entlassenen Jan Siewert. Die Mainzer haben sich mit Henriksen auf einen Vertrag bis 2026 verständigt.

"Für mich ist das eine große Möglichkeit. Ich will alles versuchen, um einen Unterschied zu machen", sagte Henriksen bei seiner Vorstellung am Dienstag: "Ich sehe eine Mannschaft mit guten Spielern und Qualität, die aber kein Selbstvertrauen hat. Ich weiß, dass wir gewinnen können. Ich habe das schon oft gemacht. Ich bin noch nie abgestiegen."

Henriksen startete seine Trainerkarriere in Dänemark bei unterklassigen Klubs. In der Saison 2021/2022 wurde er mit dem FC Midtjylland dänischer Vizemeister und Pokalsieger.

Im Oktober 2022 übernahm Henriksen den FC Zürich, damals Schweizer Meister des Vorjahres, auf dem letzten Tabellenplatz der Super League. Er sicherte mit dem Team den Klassenerhalt und führte es zwischenzeitlich sogar wieder an die Tabellenspitze. Derzeit liegt Zürich auf Platz drei. Dennoch verkündete Henriksen in der vergangenen Woche, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Nun verließ Henriksen Zürich vorzeitig.

"Wir haben uns intensiv mit unserer aktuellen Situation beschäftigt und analysiert, welcher Trainertyp mit welchem fußballerischen Ansatz in dieser schwierigen sportlichen Situation zu uns passt", sagte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel: "Dies hat uns zu Bo Henriksen geführt, einem Trainer, dem es in seiner Karriere wiederholt und unter sehr verschiedenen Voraussetzungen gelungen ist, Mannschaften zu formen und dabei einen gleichermaßen pragmatischen, aber auch mutigen und schlussendlich erfolgreichen Fußball spielen zu lassen."