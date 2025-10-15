Dankert pfeift Bayern gegen Dortmund

Schiedsrichter Bastian Dankert wird das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) leiten. Das geht aus den Ansetzungen des Deutschen Fußball-Bund (DFB) hervor. Der 45 Jahre alte Referee aus Rostock steht damit zum zweiten Mal beim deutschen Klassiker auf dem Platz.

Zur Seite stehen ihm seine Assistenten René Rohde und Stefan Lupp. Daniel Schlager ist vierter Offizieller, Benjamin Brand kommt als Videoschiedsrichter zum Einsatz.

Dankert hatte die Partie zwischen beiden Teams zuletzt am 28. Spieltag der Saison 2017/18 gepfiffen. Damals siegten die Bayern als souveräner Tabellenführer deutlich mit 6:0. In den bisher 24 Bundesliga-Spielen unter seiner Leitung blieb der Rekordmeister immer ungeschlagen (20 Siege, vier Remis). Dortmund kommt bei Spielen unter der Leitung Dankerts bislang auf acht Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage.