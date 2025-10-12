Davies optimistisch: "Zukunft sieht gut aus"

Linksverteidiger Alphonso Davies sieht sich nach seinem Kreuzbandriss beim FC Bayern auf dem besten Weg zurück auf den Platz. "Die Zukunft sieht gut aus, der schwerste Teil der Reha ist jetzt vorbei für mich", sagte der kanadische Fußball-Nationalspieler auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters: "Ich bin aufgeregt und freue mich darauf, wieder zum Team zu stoßen und den Sport auszuüben, den ich liebe."

Davies hatte sich im Einsatz für Kanada im März schwer am Knie verletzt, er erholt sich aber immer mehr. "Ich laufe und trainiere gut", sagte der 24-Jährige, "ich muss einfach noch ein bisschen mehr Muskelmasse aufs rechte Bein bekommen."

Allerdings blicke er auf eine auch für den Kopf anspruchsvolle Phase zurück. "Nicht zu wissen, wie lange man raus ist und ob man bestimmte Dinge machen kann - das ist hart", sagte er. "Manchmal sagt der Körper: 'Ich will nicht mehr.' Dann musst du mental stark sein."

Einen genauen Zeitpunkt für die Rückkehr ins Teamtraining gibt es noch nicht. Er wolle sein Comeback "nicht so schnell, sondern so sicher wie möglich" geben, betonte Davies: "Damit es hoffentlich nicht wieder passiert."