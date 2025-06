DAZN-Chefin Mascia: Keine Preiserhöhung wegen der Konferenz

Abonnenten des Streamingdienstes DAZN müssen vorerst nicht tiefer in die Tasche greifen, um die Bundesliga-Konferenz zu verfolgen. "Wir haben gerade verkündet, dass wir die Konferenz kostenlos in alle DAZN-Pakete inkludieren", sagte Alice Mascia, DAZN-Geschäftsführerin in der DACH-Region, im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).