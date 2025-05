DFB belegt Borussia Dortmund mit Geldstrafe von 193.900 Euro

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen des Verhaltens seiner Anhänger mit Strafen in einer Gesamthöhe von 193.900 Euro belegt worden. Insgesamt sanktionierte das Sportgericht vier Fälle "eines unsportlichen Verhaltens". Der BVB kann davon bis zu 64.400 Euro für "eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden", teilte der DFB mit.

Beim Bundesligaspiel bei Holstein Kiel am 14. Januar zündeten BVB-Fans laut DFB über 50 Pyro-Gegenstände, das Spiel musste drei Minuten unterbrochen werden. Dortmund muss dafür 66.900 Euro zahlen. Weitere Vorfälle gab es in Frankfurt (1000 Euro) und in Bochum, wo rund 100 Pyro-Gegenstände abgebrannt wurden (122.000 Euro). Dazu wafen BVB-Anhänger gegen Stuttgart vier Getränkebecher Richtung Auswechselbänke (4000 Euro).