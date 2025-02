Pepe (Real Madrid, zehn Spiele Sperre)

Kein Kind von Traurigkeit ist und war auch das Ex-Real-Raubein Pepe im Laufe seiner Karriere. In der Saison 2008/09 tickte er beim Spiel gegen Getafe komplett aus. Nach einem Elfmeterpfiff gegen Real trat er seinem Gegenspieler Javier Casquero drei Mal in den Rücken. "Ich wusste in jenem Moment nicht, wer ich war", erklärte Pepe hinterher.