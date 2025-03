Bayern München kann im Meisterrennen mit Bayer Leverkusen im Saisonendspurt gleich zweimal vorlegen. Die Münchner spielen am 32. Spieltag samstags um 15:30 Uhr bei RB Leipzig, während Bayer erst am Sonntag beim SC Freiburg (17:30 Uhr) antreten wird.

DFL: 2. Bundesliga auch terminiert

In der 2. Bundesliga treten am 32. Spieltag der 1. FC Köln (gegen Regensburg) und am 33. Spieltag der Hamburger SV (gegen Ulm) jeweils noch zu Topspielen am Samstagabend um 20.30 Uhr an.

Der letzte Spieltag findet geschlossen am 18. Mai um 15.30 Uhr statt.

31. Spieltag

Freitag, 25. April 2025:

SpVgg Greuther Fürth - SSV Ulm (18.30)

Hertha BSC - 1. FC Magdeburg (18.30)

Samstag, 26. April 2025:

SC Paderborn - SV Elversberg (13.00)

Preußen Münster - Darmstadt 98 (13.00)

Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig (13.00)

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg (20.30)

Sonntag, 27. April 2025:

Hamburger SV - Karlsruher SC (13.30)

Hannover 96 - 1. FC Köln (13.30)

1. FC Kaiserslautern - Schalke 04 (13.30)