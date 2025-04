Bayer 04 Leverkusen sucht Xabi Alonsos Nachfolger: Ehemaliger Bayern-Star im Visier?

Erik ten Haag Auch der heutige Erfolgstrainer von Ajax Amsterdam war für zwei Jahre bei den Bayern tätig. Von 2013 bis 2015 betreute er die zweite Mannschaft (U23) der Münchener, die damals noch in der Regionalliga Bayern spielte. In seinem ersten Jahr gewann ten Haag die Liga, verpasste den Aufstieg aber in der Relegation. Im Jahr darauf wurde er Tabellenzweiter. Anschließend ging es für den Niederländer weiter zum FC Utrecht, seit 2017 trainiert der 51-Jährige äußerst erfolgreich Ajax Amsterdam.

© Imago Images