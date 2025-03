Dortmund "vier Wochen" ohne Sabitzer

Borussia Dortmund muss in den nächsten Wochen auf Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer verzichten. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, hat sich der österreichische Nationalspieler am Samstag beim 0:2 bei RB Leipzig "eine Knieverletzung zugezogen und wird in den kommenden vier Wochen Rehatraining absolvieren". Sabitzer war in der 33. Minute ausgewechselt worden, nachdem er sich schmerzhaft das Knie verdreht hatte.