Dortmunds Helden Beier "qualmt der Kopf" vor Gratulanten

Dem Helden des Abends waren die vielen Glückwünsche beinahe lästig. "Mir qualmt ein bisschen der Kopf, aber die Schläge nehme ich gerne in Kauf, wenn es so ein Moment ist", sagte Maximilian Beier nach dem emotionalen 1:0 (0:0) von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln lächelnd. Mit seinem Tor in der sechsten Minute der Nachspielzeit hatte er den BVB erlöst – und konnte sich vor Gratulanten kaum retten.

Selbst Torhüter Gregor Kobel war nach vorne gestürmt, um Beier zu umarmen. Nach dem Schlusspfiff rannten gleich wieder alle Auswechselspieler zu Beier. Auch Trainer Niko Kovac war überglücklich, hatte sich bei der Pressekonferenz aber bereits wieder beruhigt. "Maxi kann auf vielen Positionen spielen. Wenn er weiter so fleißig ist, wird er eine gute Karriere hinlegen", lobte er ganz sachlich.

"Die Tatsache, dass Julian Nagelsmann ihn berufen hat, zeigt, dass er eine sehr gute Entwicklung nimmt", sagte Kovac über Beier, der jüngst von Bundestrainer Nagelsmann nachnominiert worden war. Der 23-Jährige sei "ein Junge, der ehrlich arbeitet, alles gibt und versucht, alles umzusetzen".

Beier lobte derweil den FC, der es "sehr gut gemacht" habe – und er war in Gedanken bei Kölns Abwehrchef Timo Hübers, der kurz vor Schluss augenscheinlich schwer verletzt vom Feld getragen worden war. "Das tut mir voll leid, ich wünsche ihm eine gute Besserung", sagte Beier.