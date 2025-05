Effenberg rät Wirtz zu Wechsel ins Ausland

Der frühere Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg würde Jungstar Florian Wirtz einen Transfer ins Ausland empfehlen. Ein Wechsel zu Manchester City oder Real Madrid "wäre seiner Karriere vielleicht sogar noch förderlicher" als ein Abschied aus Leverkusen in Richtung FC Bayern, schrieb Effenberg in seiner Kolumne beim Nachrichtenportal t-online.

Beide Klubs wollten in der kommenden Saison gerade in der Champions League wieder voll angreifen, begründete Effenberg seine Meinung: "Und das ist schließlich der eine Titel, der Wirtz noch fehlt. In Deutschland hat er bereits alles gewonnen."

Ob Manchester, Madrid oder München - entscheidend ist für Effenberg, dass Wirtz sich bald festlegt. "Dieses unwürdige Rumgeeiere hilft niemandem, schon gar nicht ihm selbst. Er sollte sich nun endlich entscheiden und das auch offen kommunizieren – es ist zu seinem eigenen Besten."

Für die überkochende Gerüchteküche macht Effenberg auch das Umfeld des Offensivspielers verantwortlich. "Ich finde es sehr schade, dass von der Wirtz-Seite noch immer kein offizielles Statement kam, in welche Richtung es denn gehen könnte. So bleiben alle Seiten – Vereine, Fans, Öffentlichkeit – viel zu lange im Unklaren." Mehr noch: "Das ist ermüdend und der Situation auch nicht angemessen."