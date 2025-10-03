Einsatz schon gegen Mainz? Poulsen vor Rückkehr in HSV-Kader

Der Kapitän ist zurück an Bord: Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV kann beim wichtigen Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 wieder auf Yussuf Poulsen zurückgreifen. Wie Trainer Merlin Polzin erklärte, ist der Däne bei der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) eine Option für einen Joker-Einsatz.

"Es wird sicherlich nicht so sein, dass er von Anfang an dabei sein wird", sagte Polzin - doch wie auch Jordan Torunarigha, den der HSV vor der Saison als Abwehrchef verpflichtet hatte, habe Poulsen die abschließenden Trainingseinheiten vor dem Spiel fit absolviert. Poulsen habe in der bisherigen Saison einen positiven "Impact" auf die Mannschaft gehabt, betonte der Coach - trotz seiner Verletzungsprobleme: "Aber wir wollen natürlich nicht nur seine Führungsqualitäten nutzen, sondern auch die, die er auf dem Platz hat - mit seiner Präsenz in der Box und in jedem einzelnen Zweikampf."

Gegen Mainz rechnet sich der HSV gute Chancen auf den zweiten Heimsieg der Saison aus. "Wenn das Spiel abgepfiffen wird und das Volksparkstadion einen Dreier in der Bundesliga feiert, das war schon verdammt geil. Da sind wir süchtig nach geworden und werden alles geben, das wieder zu erleben", sagte Polzin mit Blick auf das 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim vor zwei Wochen: "Wir verstecken uns vor niemandem. Wir haben in Berlin gezeigt (0:0 bei Union, d. Red.), dass wir angekommen sind und jetzt wollen wir weiter vorankommen in der Liga."