Eintracht-Frauen verlieren in Freiburg

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihren holprigen Saisonstart fortgesetzt. Beim SC Freiburg verlor das Team von Trainer Niko Arnautis trotz zweimaliger Führung mit 2:3 (1:0).

Der Sportclub kletterte mit dem vierten Saisonsieg auf Rang drei - und ist damit punktgleich mit dem VfL Wolfsburg (13 Punkte) erster Verfolger von Bayern München (16). Dahinter folgt Bayer Leverkusen, das bei der TSG Hoffenheim durch die späten Tore von Loreen Bender (75.) und Vanessa Fudalla (83.) mit 2:0 (0:0) gewann.

Nationalspielerin Nicole Anyomi (20.) und die Ex-Freiburgerin Ereleta Memeti (70.) hatten die SGE zweimal in Führung gebracht, doch Luca Emily Birkholz (60.) und ein Doppelpack von Selina Vobian (78./87., Handelfmeter) drehten die Partie im Dreisamstadion für die Freiburgerinnen. Für Frankfurt setzte es im sechsten Spiel bereits die dritte Saisonniederlage.