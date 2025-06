Elversberg holt Keidel aus der 3. Liga

Fußball-Zweitligist SV Elversberg holt Außenbahnspieler Felix Keidel als dritten Sommer-Neuzugang. Wie die Saarländer mitteilten, kommt der 21-Jährige vom Drittligisten FC Ingolstadt, Keidel unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2028. Keidel kann sowohl in der Defensive als auch in der Offensive auf beiden Außenpositionen auflaufen, in den vergangenen beiden Spielzeiten hatte sich das Eigengewächs bei den Schanzern einen Stammplatz im Profiteam erkämpft.

Keidel habe "in Ingolstadt eine starke Entwicklung genommen, die noch nicht beendet ist. Mit seiner natürlichen Spielfreude, seiner Leistungs- und Lernbereitschaft bringt er das Potenzial mit, sich auch in der 2. Bundesliga durchzusetzen", sagte SVE-Sportvorstand Ole Book. Zuvor waren bereits Luca Pfeiffer und Jason Ceka an die Kaiserlinde gewechselt. Die Trainerposition bei den Elversbergern ist nach dem Abgang von Horst Steffen zu Werder Bremen weiter vakant.