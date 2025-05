Erster Neuzugang: St. Pauli verpflichtet Pyrka

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli treibt seine Personalplanungen voran und hat mit Arkadiusz Pyrka seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der Außenverteidiger wechselt aus der polnischen Ekstraklasa ans Millerntor, Angaben zur Vertragsdauer mit dem 22-Jährigen machten die Hamburger nicht. Pyrka lief seit der Saison 2020/21 für den Erstligisten Piast Gliwice auf, wo er 155 Einsätze sowie acht Tore und neun Vorlagen sammelte.

"Arkadiusz passt sehr gut in unser Anforderungsprofil, vereint Flexibilität mit spielerischen Fähigkeiten sowie der für einen Schienenspieler nötigen Dynamik", wird Sportchef Andreas Bornemann in der Vereinsmitteilung zitiert: "Trotz seines Alters konnte er bereits sehr viel Erfahrung auf hohem Niveau sammeln, gleichzeitig sehen wir noch Entwicklungspotenzial in ihm."