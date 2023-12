Anzeige

Am 13. Bundesliga-Spieltag steht zu ungewohnter Zeit am Sonntagabend das Spiel zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt an. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Bundesliga-Fans dürfen sich am kommenden Sonntag (3. Dezember) mal wieder auf drei Spiele freuen. Aufgrund der internationalen Wettbewerbe sind der SC Freiburg, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt am 13. Spieltag sonntags im Einsatz.

Die Eintracht gastiert dabei zu ungewöhnlicher Zeit am späten Abend beim FC Augsburg. Das Spiel startet erst um 19:30 Uhr (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Während die SGE am vergangenen Wochenende zuhause mit 1:2 abgezockten Stuttgarter unterlag und zeitgleich mit den Fan-Ausschreitungen und der Polizei zu kämpfen hatte, reitet der FCA momentan auf einer Erfolgswelle.

Seitdem Neu-Coach Jess Thorup das Amt von Enrico Maaßen übernommen hat, sind die Fuggerstädter in der Bundesliga ungeschlagen. Zwar gab es zuletzt drei Mal in Serie ein 1:1, davor jedoch zwei Siege gegen Heidenheim und Wolfsburg.

Für die Eintracht geht es darum, die Champions-League-Ränge nicht aus den Augen zu verlieren. Augsburg will sich derweil weiter von der Abstiegszone entfernen.

