Fußball

FC Bayern München: Topstar trainiert nach langer Verletzung wieder mit Ball

  • Aktualisiert: 01.09.2025
  • 13:35 Uhr
  • SID

Positive Nachrichten vom FC Bayern: Alphonso Davies trainiert nach seinem Kreuzbandriss wieder mit dem Ball. Auch Hiroki Ito macht Fortschritte.

Der kleine Kader des FC Bayern könnte in absehbarer Zukunft einen dringend benötigten Zuwachs bekommen. Während ein Großteil der Spieler sich zu den Nationalmannschaften verabschiedet hat, nahm Alphonso Davies am Montag wieder das Training mit dem Ball auf. Darüber hinaus absolvierte Hiroki Ito eine individuelle Laufeinheit.

Davies hatte sich Ende März bei seinem Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Zeitgleich erlitt der 2024 vom VfB Stuttgart verpflichtete Ito erneut eine Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes. Weiter an seinem Comeback arbeitet Jamal Musiala.

Linksverteidiger Davies soll Ende Oktober wieder zur Verfügung stehen. Mit einer Rückkehr von Ito rechnet der deutsche Rekordmeister nicht vor November. Musiala, der sich im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain Anfang Juli eine Sprunggelenksluxation mit Fraktur des linken Wadenbeins zugezogen hatte, wird womöglich erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen.

