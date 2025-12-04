Beim 1. FSV Mainz suchen die Verantwortlichen einen Nachfolger für Ex-Coach Bo Henriksen. Um den angeblichen Kandidaten Urs Fischer gibt es widersprüchliche Berichte. Nach zwölf Spieltagen in der Bundesliga und nur sechs Punkten hat Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 die Reißleine gezogen. Der Bundesligist trennte sich von Trainer Bo Henriksen. Der Däne saß in 68 Pflichtspielen der Mainzer auf der Bank, führte den Klub vom Abstiegskampf zunächst zum Klassenerhalt und in der zurückliegenden Saison sogar ins internationale Geschäft. Auf einen Nachfolger müssen die Fans des FSV aber wohl nicht mehr lange warten.

"Sie können davon ausgehen, dass wir sehr, sehr sicher sind, einen Trainer gefunden zu haben", sagte Sportvorstand Christian Heidel auf einer Pressekonferenz des Bundesligisten am Donnerstag. Heidel kündigte sogar an, dass "in Richtung Wochenende" der Nachfolger von Henriksen wohl schon offiziell vorgestellt werden könnte.

