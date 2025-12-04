- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Mainz 05: Christian Heidel kündigt baldige Trainervorstellung an - widersprüchliche Berichte um Urs Fischer

  • Veröffentlicht: 04.12.2025
  • 18:31 Uhr
  • ran.de

Beim 1. FSV Mainz suchen die Verantwortlichen einen Nachfolger für Ex-Coach Bo Henriksen. Um den angeblichen Kandidaten Urs Fischer gibt es widersprüchliche Berichte.

Nach zwölf Spieltagen in der Bundesliga und nur sechs Punkten hat Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 die Reißleine gezogen. Der Bundesligist trennte sich von Trainer Bo Henriksen.

Der Däne saß in 68 Pflichtspielen der Mainzer auf der Bank, führte den Klub vom Abstiegskampf zunächst zum Klassenerhalt und in der zurückliegenden Saison sogar ins internationale Geschäft.

Auf einen Nachfolger müssen die Fans des FSV aber wohl nicht mehr lange warten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

"Sie können davon ausgehen, dass wir sehr, sehr sicher sind, einen Trainer gefunden zu haben", sagte Sportvorstand Christian Heidel auf einer Pressekonferenz des Bundesligisten am Donnerstag.

Heidel kündigte sogar an, dass "in Richtung Wochenende" der Nachfolger von Henriksen wohl schon offiziell vorgestellt werden könnte.

- Anzeige -

Mainz 05: Widersprüchliche Berichte um Urs Fischer

Bis der neue Trainer offiziell ist, hat der bisherige Mainzer U23-Trainer Benjamin Hoffmann interimsweise die Verantwortung als Trainer der Profis übernommen.

Er wird den FSV auch am Freitagabend im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach betreuen (ab 20:30 Uhr im Liveticker).

Von "Sky" wurde zuletzt mit Urs Fischer der langjährige Erfolgstrainer von Union Berlin als angeblicher Kandidat beim FSV ins Spiel gebracht. Allerdings gibt es hierzu widersprüchliche Berichte. Das Portal "transfermarkt.de", das erst kürzlich ein Interview mit Fischer führte, behauptet, dass der Schweizer definitiv nicht neuer Mainz-Coach werde.

In diesem Interview bestätigte Fischer, dass er sich wieder bereit für eine neue Aufgabe als Cheftrainer fühle: "Die tägliche Arbeit auf dem Platz fehlt mir. Das gemeinsame Arbeiten mit der Mannschaft, das ist etwas, das mir sehr viel bedeutet. Und ich muss sagen: Ich wäre mittlerweile auch wieder bereit, eine neue Aufgabe anzunehmen."

News und Videos zur Bundesliga
Mit Bayern München im Einsatz: Lennart Karl
News

DFL ändert Leihspieler-Regeln

  • 04.12.2025
  • 18:57 Uhr
Polizei in Bochum im Mai 2021
News

DFL beschließt Maßnahmen zur "Stärkung der Sicherheit"

  • 04.12.2025
  • 18:43 Uhr
Matthias Jöllenbeck zeigt die Nachspielzeit an
News

Nachspielzeit wird in Stadien künftig angezeigt

  • 04.12.2025
  • 18:31 Uhr
Werner Haidara Werner
News

RB Leipzig: Vier Topverdiener vor ablösefreiem Winter-Transfer?

  • 04.12.2025
  • 17:31 Uhr
Will mit Kane verlängern: Max EberlUpdate
News

FC Bayern: Abwehr-Juwel wohl vor Transfer

  • 04.12.2025
  • 16:53 Uhr
2249047964
News

Protest gegen IMK: Diese Themen werden diskutiert

  • 04.12.2025
  • 16:00 Uhr
BAU 16.08.2025 Stuttgart Fußball Franz Beckenbauer Supercup VfB Stuttgart vs. FC Bayern München, v.l. Angelo Stiller (VfB), Harry Kane (Bayern) *** BAU 16 08 2025 Stuttgart Soccer Franz Beckenbauer...
News

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 04.12.2025
  • 15:59 Uhr
Manuel Baum
News

Baum vor FCA-Premiere: "Keep it simple"

  • 04.12.2025
  • 15:33 Uhr
Will den Zweiten ärgern: Dino Toppmöller
News

Toppmöller bleibt entspannt: "Auch die guten Dinge sehen"

  • 04.12.2025
  • 14:42 Uhr