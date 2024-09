Anzeige Der FC Bayern wurde von Fans und Experten für den Verkauf von Matthijs de Ligt zu Manchester United kritisiert - auch die angestrebte Verpflichtung von Jonathan Tah klappte nicht. Doch letztlich trafen die Münchner Bosse genau die richtigen Entscheidungen. Ein Kommentar. Von Christoph Gailer "Wieso verkaufen wir unseren verlässlichsten Innenverteidiger?" So oder so ähnlich lauteten durchaus zahlreiche Kommentare, nachdem sich der Abgang von Matthijs de Ligt im Sommer 2024 beim FC Bayern München mehr und mehr abzeichnete. Letztlich wechselte der Niederländer Mitte August zu seinem Ex-Ajax-Coach Erik ten Hag nach Manchester. Als potenzieller Nachfolger für de Ligt wurde anschließend Nationalspieler Jonathan Tah gehandelt, doch der amtierende Meister Bayer Leverkusen ließ den 28-Jährigen letztlich nicht an die Säbener Straße ziehen. Noten zum DFB-Team gegen die Niederlande in der Einzelkritik Von Bayer erhielt der 28-Jährige keine Freigabe, weil die Münchner dem Vernehmen nach eine zu niedrige Ablösesumme für den 1,94-Meter-Hünen Tah boten. Dazu herrschte aber auch intern bei den Bayern Uneinigkeit, denn es gab Verantwortliche, die an einem Tah-Transfer zweifelten, während Eberl ihn unbedingt nach München holen wollte. Letztendlich setzten sich die Zweifler durch – zum Glück.

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle

Nur wenige Wochen später erscheinen die zunächst doch fragwürdigen Entscheidungen der Münchner in den Personalien de Ligt und Tah nun in einem ganz anderen, positiveren, Licht – ausgerechnet nach einem direkten Duell der beiden Verteidiger zuletzt in der Nations League zwischen den Niederlanden und Deutschland (2:2). Lagen die Münchner etwa doch goldrichtig mit ihrer Planung, de Ligt nach England abzugeben und für Tah ein Jahr vor dessen Vertragsende in Leverkusen eben keine kolportierten 30 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen? Zuletzt beim Spiel in der Nations League in Amsterdam zwischen dem Oranje- und dem DFB-Team waren de Ligt und auch Tah ganz klare Schwachstellen in ihren jeweiligen Mannschaften, erhielten die ran-Note 5 in der Einzelkritik. Aufgrund ihrer schwachen Vorstellungen mussten beide Verteidiger sogar zur Pause in der Kabine bleiben.

Tah mit schwachem Saisonstart - de Ligt in England schon in der Kritik Beim frühen 0:1 zu hoch gestanden, in einer ganzen Halbzeit als Innenverteidiger jeden Zweikampf verloren, teilweise tollpatschige Fouls - Tah brachte beim Gastspiel in den Niederlanden kein Bein auf den Boden! So musste er von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Pause durch die Auswechslung fast schon erlöst und damit geschützt werden. Auch davor in Leverkusen lief es für den verhinderten Wechselwilligen schon nicht gut, der amtierende Meister wackelte zu Saisonbeginn in der Abwehr um Boss Tah gehörig. Vor der Länderspielpause setzte es etwa drei Gegentreffer im Spitzenspiel gegen RB Leipzig (2:3) und damit die erste Bundesliga-Pleite seit über einem Jahr für die "Werkself". In dieser Verfassung darf man sich schon die ernsthafte Frage stellen, ob Tah so überhaupt eine Verstärkung für die Bayern-Abwehr dargestellt hätte. Ähnliches gilt für Bayern-Abgang de Ligt nach dessen Einstand bei Manchester United. Denn der 25-Jährige steht in den Niederlanden wie auch in seiner neuen Wahlheimat Manchester gehörig in der Kritik.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga: Die Ticketpreise für Sitz- und Stehplatz 1 / 19 © Imago Die Ticketpreise der Bundesliga

An den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen verschlug es 694.340 Fans in die Stadien. Was aber kosten die Tickets? ran zeigt das günstigste Stehplatz- und Sitzplatz-Ticket, sowie den teuersten Sitzplatz jedes Bundesligisten. Sichtbehinderungen, Ermäßigungen, etc. wurden nicht berücksichtigt. (Quelle: transfermarkt.de, Stand: September 2024) © IMAGO/Susanne Hübner Holstein Kiel (Holstein-Stadion)

Günstigster Stehplatz: 17 Euro

Günstigster Sitzplatz: 37 Euro

Teuerster Sitzplatz: 57 Euro © IMAGO/osnapix FC St. Pauli (Millerntor-Stadion)

Günstigster Stehplatz: 15 Euro

Günstigster Sitzplatz: 33 Euro

Teuerster Sitzplatz: 51 Euro © IMAGO/osnapix VfL Bochum (Vonovia Ruhrstadion)

Günstigster Stehplatz: 16 Euro

Günstigster Sitzplatz: 27 Euro

Teuerster Sitzplatz: 59 Euro © IMAGO/Matthias Koch Union Berlin (Stadion an der alten Försterei)

Günstigster Stehplatz: 15 Euro

Günstigster Sitzplatz: 30 Euro

Teuerster Sitzplatz: 45 Euro © imago images/Revierfoto Borussia Mönchengladbach (Borussia-Park)

Günstigster Stehplatz: 16 Euro

Günstigster Sitzplatz: 19 Euro

Teuerster Sitzplatz: 79 Euro © IMAGO/Hartenfelser 1. FSV Mainz 05 (Mewa-Arena)

Günstigster Stehplatz: 15 Euro

Günstigster Sitzplatz: 37 Euro

Teuerster Sitzplatz: 76 Euro © IMAGO/ANP VfL Wolfsburg (Volkswagen Arena)

Günstigster Stehplatz: 15 Euro

Günstigster Sitzplatz: 21 Euro

Teuerster Sitzplatz: 55 Euro © IMAGO/Jan Huebner FC Augsburg (WWK Arena)

Günstigster Stehplatz: 16 Euro

Günstigster Sitzplatz: 25 Euro

Teuerster Sitzplatz: 69 Euro © IMAGO/Sportfoto Rudel SC Freiburg (Europa-Park Stadion)

Günstigster Stehplatz: 15 Euro

Günstigster Sitzplatz: 29 Euro

Teuerster Sitzplatz: 72 Euro © IMAGO/Nordphoto Werder Bremen (Weserstadion)

Günstigster Stehplatz: 17 Euro

Günstigster Sitzplatz: 25 Euro

Teuerster Sitzplatz: 75 Euro © IMAGO/MIS 1. FC Heidenheim (Voith-Arena)

Günstigster Stehplatz: 17 Euro

Günstigster Sitzplatz: 35 Euro

Teuerster Sitzplatz: 43 Euro © IMAGO/motivio TSG Hoffenheim (PreZero Arena)

Günstigster Stehplatz: 14 Euro

Günstigster Sitzplatz: 18 Euro

Teuerster Sitzplatz: 80 Euro © IMAGO/Jan Huebner Eintracht Frankfurt (Deutsche Bank Park)

Günstigster Stehplatz: 15 Euro

Günstigster Sitzplatz: 29 Euro

Teuerster Sitzplatz: 77 Euro © IMAGO/ANP Borussia Dortmund (Signal Iduna Park)

Günstigster Stehplatz: 18,5 Euro

Günstigster Sitzplatz: 35 Euro

Teuerster Sitzplatz: 75 Euro © IMAGO/motivio RB Leipzig (Red Bull Arena)

Günstigster Stehplatz: 17 Euro

Günstigster Sitzplatz: 24 Euro

Teuerster Sitzplatz: 56 Euro © IMAGO/Eibner FC Bayern München (Allianz Arena)

Günstigster Stehplatz: 15 Euro

Günstigster Sitzplatz: 40 Euro

Teuerster Sitzplatz: 80 Euro © IMAGO/MIS VfB Stuttgart (MHPArena)

Günstigster Stehplatz: 18,5 Euro

Günstigster Sitzplatz: 25 Euro

Teuerster Sitzplatz: 95 Euro © IMAGO/Focus Images Bayer Leverkusen (BayArena)

Günstigster Stehplatz: 16 Euro

Günstigster Sitzplatz: 33 Euro

Teuerster Sitzplatz: 55 Euro