Beim früheren Münchner Bouna Sarr deutet sich wohl ein baldiger Abschied vom Profifußball an.

Mit nur 33 Jahren steht Bouna Sarr laut dem englischen Portal "SportsBoom" möglicherweise vor dem Karriereende.

Demnach soll der Rechtsverteidiger, der früher für den FC Bayern München aktiv war, aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme wohl über ein Ende seiner Laufbahn nachdenken.

Der Senegalese ist seit dem Sommer 2024, nachdem sein Kontrakt in München auslief, ohne Verein.