FC Bayern München: Ehemaliger Transferflop Bouna Sarr wohl vor Karriereende
Veröffentlicht: 18.10.2025
- 22:02 Uhr
- ran.de
Beim früheren Münchner Bouna Sarr deutet sich wohl ein baldiger Abschied vom Profifußball an.
Mit nur 33 Jahren steht Bouna Sarr laut dem englischen Portal "SportsBoom" möglicherweise vor dem Karriereende.
Demnach soll der Rechtsverteidiger, der früher für den FC Bayern München aktiv war, aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme wohl über ein Ende seiner Laufbahn nachdenken.
Der Senegalese ist seit dem Sommer 2024, nachdem sein Kontrakt in München auslief, ohne Verein.
Schon zu seiner Zeit an der Säbener Straße war er von Verletzungen gebeutelt, fiel etwa lange aufgrund eines Kreuzbandrisses aus.
Sarr einer der größten FCB-Flops der jüngeren Vergangenheit
Sarr stand von 2020 bis zum Sommer 2024 bei den Münchnern unter Vertrag, kam aber nur auf 33 Pflichtspiel-Einsätze für den deutschen Rekordmeister.
Aufgrund der sportlichen Perspektivlosigkeit gilt er unter den Fans der Münchner als einer der größten Transferflops der jüngeren Vergangenheit.
Im Sommer 2020 zahlten die Bayern kolportierte neun Millionen Euro Ablöse für Sarr an seinen damaligen Klub Olympique Marseille. Für die Franzosen bestritt Sarr vor seinem Bayern-Transfer immerhin 181 Pflichtspiele, davor wurde der in Lyon geborene Ex-Münchner beim FC Metz ausgebildet.