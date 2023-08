FC Bayern München: Wer ist Frans Krätzig – was kann er?

Kyle Walker (Manchester City)

Dass der FC Bayern an Kyle Walker interessiert ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Nun berichtet "The Athletic", dass der Rechtsverteidiger die Versuche seines Klubs Manchester City, sich auf einen neuen Vertrag zu einigen, endgültig abgelehnt habe. Demnach will der 33-Jährige unbedingt zum Rekordmeister wchseln. Beide Vereine hatten im Rahmen ihrer Asienreisen in Japan bereits über einen Deal gesprochen, eine Lösung ist aber bislang nicht in Sicht. Walker steht bei den Citizens noch bis 2024 unter Vertrag, als Ablöse stehen 15 Millionen Euro exklusive Bonuszahlungen im Raum. © Imago