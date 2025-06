FC Bayern München: Kingsley Coman mit deutlicher Transfer-Ansage

Bayern Münchens Kingsley Coman galt zuletzt als Verkaufskandidat, nun äußerte sich der Franzose sehr deutlich zu seinen Zukunftsplänen.

Klare Ansage von Flügelflitzer Kingsley Coman! Der zuletzt oft als Verkaufskandidat gehandelte Franzose sieht sich weiterhin beim FC Bayern München.

"Ich möchte bleiben. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag, das ist ganz einfach", sagte der 29-Jährige am Rande der FIFA Klub-WM in den USA (live in SAT.1, auf ran.de und Joyn) zu Medienvertretern.

Aber: "Es gibt viele Dinge, sodass man nie zu 100 Prozent sicher sein kann."

Gerüchte, wonach der Verein ihm einen Wechsel nahegelegt haben soll, wies Coman derweil zurück. "Niemand im Verein hat mir jemals gesagt, dass ich gehen muss. Der Trainer hat mir immer gesagt: 'Ich brauche dich, ich brauche dich fit.' Ich hatte nie das Gefühl, dass ich gehen muss", so der Franzose.

"Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Trainer. Ich möchte einfach fit bleiben und meine Leistung bringen."