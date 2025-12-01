Manuel Neuer spricht über eine mögliche Vertragsverlängerung bei den Bayern. Auf die Frage nach einem Comeback im DFB-Team antwortet er ausweichend.

Torwartlegende Manuel Neuer will sich noch nicht konkret zu einer weiteren möglichen Vertragsverlängerung bei Rekordmeister Bayern München äußern. "Es geht wirklich dann auch um den Moment, um zu sagen, okay, wie geht es meinem Körper? Was macht die Gesundheit? Macht es Sinn, weiterzumachen? Und diese Entscheidung, die muss ich noch ein bisschen herauszögern", sagte der Weltmeister von 2014 bei "Sky".

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hatte sich zuletzt ebenfalls verhalten zu dieser gewichtigen Personalie geäußert. "Manu wird im März 40 Jahre alt, die Gespräche über seine Zukunft führen wir danach", sagte Eberl Ende November. Neuers Vertrag läuft am Saisonende aus, seit 2011 spielt er bereits für die Münchner.

Zugleich hatte sich Eberl für ein Comeback des Keepers im Nationalteam bei der WM im kommenden Sommer ausgesprochen. Neuer, der nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten war, hielt sich hierzu am Montag ebenfalls bedeckt.