Mainz 05 befindet sich in der Bundesliga im freien Fall. Jetzt wird es offenbar auch für Trainer Bo Henriksen eng.

Achtes Spiel in Folge ohne Sieg, Absturz auf Platz 18, ein ausbleibendes Bekenntnis für Trainer Bo Henriksen: Mit dem krachenden 0:4 (0:2) am Sonntagabend gegen den SC Freiburg hat die Krise des FSV Mainz 05 neue Dimensionen erreicht. Trotz der anhaltenden Negativserie herrschte bis zuletzt größtenteils Ruhe bei den Rheinhessen - nach der erschreckenden Vorstellung im Breisgau samt dem Abrutschen auf den letzten Tabellenrang dürfte sich das nun ändern.

"Es ist extrem enttäuschend", beschrieb Sportdirektor Niko Bungert nach Abpfiff bei "DAZN" seine Gefühlslage, "wir waren von Minute eins an ziemlich chancenlos heute." Er habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft den Freiburgern gefährlich werden könne, kritisierte der 39-Jährige, "am Ende steht ein völlig verdienter letzter Tabellenplatz."